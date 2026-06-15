Ο Άλβαρο Αρμπελόα αναλαμβάνει ομάδα της Premier League

Η Φούλαμ βρίσκεται μία... ανάσα από την ολοκλήρωση της συμφωνίας με τον Άλβαρο Αρμπελόα, ο οποίος ετοιμάζεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Ισπανός προπονητής προορίζεται να διαδεχθεί τον Μάρκο Σίλβα στον πάγκο των Λονδρέζων, μετά και την αρνητική απάντηση που φέρεται να έδωσε ο Άρνε Σλοτ στην πρόταση που δέχθηκε από τον σύλλογο της Premier League.

Ο Αρμπελόα, που πρόσφατα αποχώρησε από τη Ρεάλ Μαδρίτης έπειτα από τη σύντομη παρουσία του ως υπηρεσιακός τεχνικός μετά την αποχώρηση του Τσάμπι Αλόνσο, αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών..

Με την εξέλιξη αυτή φαίνεται να ολοκληρώνεται ένα ιδιαίτερο ντόμινο προπονητικών αλλαγών, καθώς ο Μάρκο Σίλβα ανακοινώθηκε την Μπενφίκα, ενώ ο Ζοσέ Μουρίνιο παρουσιάστηκε από τη της Ρεάλ Μαδρίτης.