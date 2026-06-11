Γκβάρντιολ: Ο εκλεκτός του Μουρίνιο για την άμυνα της Ρεάλ

Ο Γιόσκο Γκβάρντιολ φέρεται να αποτελεί τον μεγάλο μεταγραφικό στόχο του Ζοσέ Μουρίνιο για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής της Ρεάλ Μαδρίτης, σύμφωνα με δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας «AS».

Όπως αναφέρεται, ο Πορτογάλος τεχνικός έχει θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση του, τον οποίο θεωρεί ιδανική λύση για το κέντρο της άμυνας της «βασίλισσας».

Ωστόσο, η υπόθεση μόνο εύκολη δεν χαρακτηρίζεται, καθώς ο 24χρονος Κροάτης στόπερ δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 με τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία μάλιστα φέρεται έτοιμη να του προσφέρει επέκταση συνεργασίας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η πλευρά του ποδοσφαιριστή έχει ζητήσει χρόνο προκειμένου να εξετάσει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του, τόσο από τη Σίτι όσο και από πιθανούς μνηστήρες.