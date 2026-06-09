· Χετάφε

Ανανεώνει με τη Χετάφε ο βασιλιάς του «Haramball» Χοσέ Μπορδαλάς

Κοντά σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολαίου του προπονητή Χοσέ Μπορδαλάς βρίσκεται η Χετάφε.

Ανανεώνει με τη Χετάφε ο βασιλιάς του «Haramball» Χοσέ Μπορδαλάς
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Χοσέ Μπορδαλάς και Χετάφε θα συνεχίσουν μαζί, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους.

Η ισπανική ομάδα θα συμμετάσχει σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά από επτά χρόνια από τη νέα σεζόν και φυσικά από αυτή την προσπάθεια δεν θα μπορούσε να λείπει ο Μπορδαλάς.

Σύμφωνα με τη «Marca», λεπτομέρειες απομένουν για την υπογραφή του νέου συμβολαίου και πλέον ο μεταγραφικός σχεδιασμός της Χετάφε τίθεται επί τάπητος.

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