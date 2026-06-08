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Φούλαμ: Ανακοίνωσε την αποχώρηση Χιμένες και 13 ακόμα παικτών

Στην αποδέσμευση του Ραούλ Χιμένες και 13 επιπλέον παικτών προχώρησε η Φούλαμ.

Φούλαμ: Ανακοίνωσε την αποχώρηση Χιμένες και 13 ακόμα παικτών
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Ο 35χρονος Μεξικανός διεθνής επιθετικός Ραούλ Χιμένες και 13 άλλοι παίκτες της Φούλαμ θα αποχωρήσουν από τον σύλλογο στις 30 Ιουνίου, μετά τη λήξη των συμβολαίων τους, όπως ανακοίνωσε σήμερα (8/6) ο αγγλικός σύλλογος.

Η σχετική ανακοίνωση έγινε εν μέσω μιας ανάρτησης που ανακοίνωνε την αποχώρηση 14 παικτών, οι περισσότεροι απόφοιτοι ακαδημιών νέων που δεν έχουν αγωνιστεί ποτέ στην Premier League. Από το 2023, ο Χιμένες έχει παίξει 115 αγώνες, έχει σκοράρει 31 γκολ και έχει δώσει 6 ασίστ με τη φανέλα της Φούλαμ.

«Ο Ραούλ Χιμένες έπαιξε καθοριστικό ρόλο κατά τη διάρκεια των τριών χρόνων του στη Φούλαμ, σκοράροντας 31 γκολ», έγραψε ο σύλλογος στην ιστοσελίδα του. Ο Χιμένες αναμένεται να ηγηθεί της επίθεσης του Μεξικού στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026. Ο αγγλικός σύλλογος ανακοίνωσε επίσης ότι έχει προσφέρει νέο συμβόλαιο στον 29χρονο Ουαλό επιθετικό Χάρι Γουίλσον, που είχε 10 γκολ και 7 ασίστ τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

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