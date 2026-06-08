«Βόμβα» Πέρεθ στη Ρεάλ Μαδρίτης: Πωλείται μέρος της«βασίλισσας»!

Ο Φλορεντίνο Πέρεθ παραμένει στην προεδρία της Ρεάλ Μαδρίτης μετά τη νίκη του στις εκλογές και πλέον στρέφει το ενδιαφέρον του σε ένα από τα πιο σημαντικά σχέδια της θητείας του.

Ο ισχυρός άνδρας της «Βασίλισσας» επιδιώκει να προχωρήσει στην πώληση μειοψηφικού ποσοστού του συλλόγου, μια κίνηση που θα πρέπει πρώτα να εγκριθεί από τα μέλη της Ρεάλ Μαδρίτης μέσω δημοψηφίσματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca», ο Φλορεντίνο Πέρεθ αναμένεται να παρουσιάσει το πλήρες πλάνο του στους socios, οι οποίοι θα κληθούν να αποφασίσουν για το μέλλον του συλλόγου.

Το σχέδιο του Φλορεντίνο Πέρεθ για τη Ρεάλ Μαδρίτης

Παρότι ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης έχει επιβεβαιώσει την πρόθεσή του να προχωρήσει στην είσοδο επενδυτών, μέχρι στιγμής δεν έχουν αποκαλυφθεί κρίσιμες λεπτομέρειες σχετικά με το ποσοστό που θα διατεθεί, την ταυτότητα των επενδυτών ή το νέο εταιρικό μοντέλο που θα εφαρμοστεί.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως η συγκεκριμένη αλλαγή είναι απαραίτητη ώστε η Ρεάλ Μαδρίτης να διατηρήσει τον χαρακτήρα της ως σύλλογος που ελέγχεται από τα μέλη του, εξασφαλίζοντας παράλληλα νέα οικονομικά εργαλεία για το μέλλον.

Τι είχε ανακοινώσει ο Πέρεθ στη Γενική Συνέλευση

Κατά τη Γενική Συνέλευση του περασμένου Νοεμβρίου, ο Φλορεντίνο Πέρεθ είχε παρουσιάσει για πρώτη φορά το σχέδιό του, εξηγώντας ότι η Ρεάλ Μαδρίτης θα συνεχίσει να ανήκει στα μέλη της μέσω μιας νέας θυγατρικής εταιρείας.

Σύμφωνα με το πλάνο, οι περίπου 100.000 socios θα διατηρούν τον πλήρη έλεγχο της νέας δομής, ενώ θα υπάρχει δυνατότητα εισόδου επενδυτών με περιορισμένο ποσοστό συμμετοχής, το οποίο θα μπορούσε να φτάσει περίπου στο 5%.

Ο πρόεδρος της Ρεάλ είχε τονίσει πως οι επενδυτές δεν θα αποκτήσουν δικαίωμα ελέγχου του συλλόγου, αλλά θα συνδεθούν με ένα από τα ισχυρότερα αθλητικά brands παγκοσμίως.

Οι αντιδράσεις και η κριτική

Το σχέδιο του Φλορεντίνο Πέρεθ έχει προκαλέσει συζητήσεις και αντιδράσεις στο εσωτερικό της Ρεάλ Μαδρίτης. Ένας από τους βασικούς επικριτές του είναι ο Ενρίκε Ρικέλμε, ο οποίος ζητά περισσότερες διευκρινίσεις για το νέο μοντέλο λειτουργίας του συλλόγου.

Παράλληλα, αρκετά μέλη της Ρεάλ θεωρούν ότι δεν έχουν παρουσιαστεί επαρκώς οι λεπτομέρειες της πρότασης και περιμένουν αναλυτικές εξηγήσεις πριν από τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος.

Τι προβλέπει το καταστατικό της Ρεάλ Μαδρίτης

Για να προχωρήσει η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό μοντέλο της Ρεάλ Μαδρίτης, απαιτείται η έγκριση της απόλυτης πλειοψηφίας των μελών με δικαίωμα ψήφου.

Το καταστατικό του συλλόγου ορίζει ότι οποιαδήποτε μεταβολή που αφορά τη νομική μορφή, τη συγχώνευση ή τη διάλυση του οργανισμού πρέπει να εγκρίνεται μέσω δημοψηφίσματος που συγκαλείται από Έκτακτη Γενική Συνέλευση.

Έτσι, το επόμενο διάστημα ο Φλορεντίνο Πέρεθ θα κληθεί να παρουσιάσει αναλυτικά το σχέδιό του και να πείσει τους socios ότι η προτεινόμενη αλλαγή μπορεί να ενισχύσει τη Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς να αλλοιώσει την ταυτότητα και την ιστορία της.