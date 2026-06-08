Αυτή είναι η κατάσταση του Κρίστιαν Έρικσεν

Ο γιατρός της Εθνικής ομάδας της Δανίας μίλησε για την κατάσταση του παίκτη, όντας αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του.

Αυτή είναι η κατάσταση του Κρίστιαν Έρικσεν
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Πολύ θετικά είναι τα νέα αναφορικά με την κατάσταση της υγείας του Κρίστιαν Έρικσεν, σύμφωνα με το ιατρικό επιτελείο της ομάδας της Δανίας, έπειτα από το νέο σοκ που υπέστη ολόκληρη η φίλαθλη κοινή γνώμη.

Συγκεκριμένα ο γιατρός του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της Δανίας, προχώρησε σε νέα ενημέρωση όπου τονίζει πως ο παίκτης είναι πολύ καλύτερη με την οικογένειά του και σύντομα αναμένεται να πάρει εξιτήριο και να επιστρέψει σπίτι του.

Η ανάρτηση του γιατρού:

«Μίλησα με τον Κρίστιαν σήμερα το πρωί και τα πηγαίνει πολύ καλά. Είναι με την οικογένειά του και είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Η εκτίμηση είναι ότι σύντομα θα μπορέσει να επιστρέψει σπίτι του».

Θυμίζουμε ότι ο 34χρονος μέσος είχε «παγώσει» ξανά τον πλανήτη πίσω στο 2021, όταν και έπεσε στον αγωνιστικό χώρο στην αναμέτρηση του Euro με αντίπαλο τη Φινλανδία, γλιτώνοντας ωστόσο τα χειρότερα και εν τέλει επιστρέφοντας στα γήπεδα, με ενσωματωμένο απινιδωτή.

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