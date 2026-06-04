· Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ · Ρεάλ Μαδρίτης

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πρώτος στόχος ο Τσουαμενί

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει στην κορυφή της μεταγραφικής της λίστας τον Ορελιέν Τσουαμενί, όπως αναφέρει η Times.

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πρώτος στόχος ο Τσουαμενί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επιστροφή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League έχει ήδη θέσει σε κίνηση τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «Κόκκινων Διαβόλων», οι οποίοι επιδιώκουν να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Times, η κορυφαία μεταγραφική προτεραιότητα της Γιουνάιτεντ είναι ο Ορελιέν Τσουαμενί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος διεθνής μέσος θεωρείται η ιδανική επιλογή για να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μεσαία γραμμή και να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Κασεμίρο. Η τεχνική ηγεσία πιστεύει ότι τα χαρακτηριστικά του μπορούν να προσφέρουν ισορροπία, δύναμη και ποιότητα στο κέντρο της ομάδας.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:07 ΣΠΟΡ

Diamond League: Δεύτερος στη Ρώμη ο Τεντόγλου, νικητής στο τελευταίο άλμα ο Σαραμπογιούκοβ

23:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πρώτος στόχος ο Τσουαμενί

23:24 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Ζεστός» για Τσάπρα, χωρίς να… παίζει μόνος του

23:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ιβάν Γιοβάνοβιτς: «Ίσως ξαναχρησιμοποιήσουμε σύστημα με 3 στόπερ» | Όσα είπε για το Σουηδία - Ελλάδα

22:55 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν: Κάνει το «μπαμ» με Φρανσίσκο – Το τεράστιο συμβόλαιο που του έδωσε

22:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός: Ενίσχυση με την Ολυμπία Σακελλαρίου

22:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σουηδία – Ελλάδα: Τα highlights του φιλικού στη Στοκχόλμη

22:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σουηδία – Ελλάδα: Το… buzzer beater του Μασούρα

22:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λιβερπούλ: Άρχισε η εποχή Ιραόλα – Ανακοινώθηκε ο Ισπανός

22:18 SUPER LEAGUE

Βόλος: Παραμονή Κώστα Μπράτσου στον πάγκο με νέους συνεργάτες

22:06 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σουηδία – Ελλάδα 2-2: Άρεσε για ένα ημίχρονο, πάλεψε μέχρι το τέλος

22:05 SUPER LEAGUE

O ΠΑΟΚ στο… κυνήγι του Λουίς Εστέβεζ σύμφωνα με την «A Bola»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας