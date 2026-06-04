Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Πρώτος στόχος ο Τσουαμενί

Η επιστροφή της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο Champions League έχει ήδη θέσει σε κίνηση τον μεταγραφικό σχεδιασμό των «Κόκκινων Διαβόλων», οι οποίοι επιδιώκουν να ενισχύσουν σημαντικά το ρόστερ τους ενόψει της νέας σεζόν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Times, η κορυφαία μεταγραφική προτεραιότητα της Γιουνάιτεντ είναι ο Ορελιέν Τσουαμενί της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γάλλος διεθνής μέσος θεωρείται η ιδανική επιλογή για να αναλάβει ηγετικό ρόλο στη μεσαία γραμμή και να καλύψει το κενό που άφησε η αποχώρηση του Κασεμίρο. Η τεχνική ηγεσία πιστεύει ότι τα χαρακτηριστικά του μπορούν να προσφέρουν ισορροπία, δύναμη και ποιότητα στο κέντρο της ομάδας.