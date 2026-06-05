Λούκα Μόντριτς: Σκέψεις να αποσυρθεί μετά το Μουντιάλ

Το τέλος μιας σπουδαίας ποδοσφαιρικής διαδρομής ενδέχεται να πλησιάζει για τον Λούκα Μόντριτς, καθώς σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα ο Κροάτης μέσος εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Το συμβόλαιο του 40χρονου μέσου με τη Μίλαν ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι και αρχικά υπήρχε η πρόθεση για ανανέωση της συνεργασίας των δύο πλευρών για ακόμη έναν χρόνο.

Ωστόσο, η αποτυχία των «Ροσονέρι» να εξασφαλίσουν θέση στο επόμενο Champions League φαίνεται πως διαφοροποίησε τα δεδομένα, δημιουργώντας αμφιβολίες σχετικά με το αγωνιστικό του μέλλον σε συλλογικό επίπεδο.

Παράλληλα, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η εσωτερική αστάθεια που επικράτησε στη Μίλαν το τελευταίο διάστημα, καθώς και οι διαφωνίες που υπήρξαν σε διοικητικό και αγωνιστικό επίπεδο, επηρέασαν το κλίμα γύρω από την ομάδα και τις αποφάσεις αρκετών πρωταγωνιστών της.

Ο Μόντριτς φέρεται αποφασισμένος να επικεντρωθεί αποκλειστικά στην προσπάθεια της Κροατίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, επιθυμώντας να ολοκληρώσει την καριέρα του φορώντας για τελευταία φορά τη φανέλα με το εθνόσημο.

Ο αρχηγός της εθνικής Κροατίας έχει γράψει τη δική του ιστορία στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, οδηγώντας τη χώρα του σε μεγάλες επιτυχίες τα τελευταία χρόνια και κατακτώντας το 2018 τη Χρυσή Μπάλα, μετά την ιστορική πορεία έως τον τελικό του Μουντιάλ.