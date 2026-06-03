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Μπακασέτας για Μάριο Οικονόμου: «Ήσουν ξεχωριστός τύπος με αδαμάντινο χαρακτήρα»

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας, αποχαιρέτησε τον Μάριο Οικονόμου με λίγα λόγια και αναφορά στο πόσο καλός άνθρωπος ήταν. 

Μπακασέτας για Μάριο Οικονόμου: «Ήσουν ξεχωριστός τύπος με αδαμάντινο χαρακτήρα»
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Ο θάνατος του Μάριου Οικονόμου έχει σοκάρει τους πάντες στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Τάσος Μπακασέτας τον γνώριζε καλά. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού και της Εθνικής ομάδας, με ανάρτησή του στα social media, είπε το δικό του αντίο.

Ο Τάσος Μπακασέτας έγραψε:

«Μαριάκο ήσουν, είσαι και θα είσαι αυτός ο ξεχωριστός τύπος με τον αδαμάντινο χαρακτήρα που πρώτο σου μέλημα ήταν να βοηθάς τους πάντες. Σπανίζουν άνθρωποι σαν εσένα στο ποδόσφαιρο αλλά κ γενικά στην ζωή. Καλή δύναμη στην υπέροχη οικογένεια σου και να μας προσέχεις από εκεί ψηλά».

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