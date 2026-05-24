«Ενδιαφέρον από Πάλας και Λεβερκούζεν για Ιραόλα»

Η εξαιρετική πορεία του Άντονι Ιραόλα στην Premier League έχει προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από αρκετούς συλλόγους ενόψει του καλοκαιριού, με τα σενάρια περί αποχώρησής του από τη Μπόρνμουθ να πληθαίνουν καθημερινά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία και τη Γερμανία, η Κρίσταλ Πάλας εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του για την τεχνική ηγεσία της ομάδας, θεωρώντας τον ιδανική επιλογή για τη νέα εποχή του συλλόγου. Ωστόσο, η αγγλική ομάδα δεν παίζει μόνη της, καθώς στο παιχνίδι έχει μπει δυναμικά και η Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι Γερμανοί φέρονται διατεθειμένοι να προσφέρουν ένα ιδιαίτερα υψηλό συμβόλαιο στον Ιραόλα, προκειμένου να τον πείσουν να μετακομίσει στη Bundesliga και να αναλάβει το νέο φιλόδοξο πρότζεκτ της Λεβερκούζεν.