Ρεάλ Μαδρίτης: Χάος στα αποδυτήρια - Τσακώθηκαν Εμπαπέ και Βινίσιους

Η Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται στα πρόθυρα... νευρική κρίσης.

Μετά τον αποκλεισμό στο Copa Del Rey και στο Champions League, η «βασίλισσα» χάνει και τον τίτλο στη La Liga, με την Μπαρτσελόνα μάλιστα να έχει την ευκαιρία να σφραγίσει την κούπα στο ντέρμπι των δύο ομάδων αυτή την Κυριακή στο «Καμπ Νοόυ» (10/5, 22:00).

Η κατάσταση έχει ξεφύγει στα αποδυτήρια, με το ένα επεισόδιο να διαδέχεται το άλλο. Αουρελιέν Τσουαμενί και Φεντερίκο Βαλβέρδε διαπληκτίστηκαν στα αποδυτήρια στη διάρκεια μιας προπόνησης, με τον Ουρουγουανό να τραυματίζεται στο κεφάλι (ο ίδιος ισχυρίστηκε πως γλίστρισε).

Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ και ο Καρέρας ήρθαν επίσης σε αντιπαράθεση πριν από τον πρώτο αγώνα των playoffs του Champions League εναντίον της Μπενφίκα, με τον Γερμανό αμυντικό να χαστουκίζει τον Ισπανό μπακ!

Πλέον, έρχεται στη δημοσιότητα ένα ακόμα επεισόδιο, καθώς η εφημερίδα «OK Diario» ανέφερε μια έντονη διαμάχη μεταξύ του Κιλιάν Εμπαπέ και του Βινίσιους.

Χωρίς να διευκρινίζει πότε έλαβε χώρα αυτό το επεισόδιο, οι δύο παίκτες φέρεται να είχαν μια έντονη λεκτική διαμάχη, με την ένταση να κλιμακώνεται.