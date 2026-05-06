Κίνδυνος νέων κυρώσεων στη Μαρσέιγ από την UEFA

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα L’equipe η ομάδα της Μασσαλίας δυσκολεύεται να συμμορφωθεί με τη συμφωνία διακανονισμού που υπεγράφη με την UEFA το 2022.

Εκείνη την εποχή η UEFA επέβαλε στον γαλλικό σύλλογο, πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ αναστάλθηκαν.

Η Μαρσέιγ, που βρίσκεται υπό αυξημένο οικονομικό έλεγχο από την UEFA λόγω προηγούμενων λαθών, δεν φαίνεται ικανή να εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις της, λόγω επιδείνωσης της οικονομικής της κατάστασης και κινδυνεύει με περαιτέρω κυρώσεις.