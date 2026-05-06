· Μαρσέιγ

Κίνδυνος νέων κυρώσεων στη Μαρσέιγ από την UEFA

Η κακή σεζόν της Μαρσέιγ,  η οποία είναι στην 7η θέση στην Ligue1, θα μπορούσε να τελειώσει με ακόμα χειρότερο τρόπο.

Κίνδυνος νέων κυρώσεων στη Μαρσέιγ από την UEFA
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Όπως αναφέρει η γαλλική εφημερίδα L’equipe η ομάδα της Μασσαλίας δυσκολεύεται να συμμορφωθεί με τη συμφωνία διακανονισμού που υπεγράφη με την UEFA το 2022.

Εκείνη την εποχή η UEFA επέβαλε στον γαλλικό σύλλογο, πρόστιμο 2 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ αναστάλθηκαν.

Η Μαρσέιγ, που βρίσκεται υπό αυξημένο οικονομικό έλεγχο από την UEFA λόγω προηγούμενων λαθών, δεν φαίνεται ικανή να εκπληρώσει όλες τις δεσμεύσεις της, λόγω επιδείνωσης της οικονομικής της κατάστασης και κινδυνεύει με περαιτέρω κυρώσεις.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:02 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός - Βαλένθια: Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο ξενοδοχείο των Ισπανών - Βίντεο

12:55 CHAMPIONS LEAGUE

Αρτέτα: «Γράψαμε ξανά Ιστορία, ο κόσμος της Άρσεναλ κουβαλούσε κάθε μπάλα μαζί μας»

12:47 EUROLEAGUE

Ο Τζέιμς προανήγγειλε την αποχώρησή του από τη Μονακό: «Μένει να κάνουμε ένα ακόμα πριν πούμε αντίο»

12:31 SUPER LEAGUE

ΑΕΛ: Δίωξη από τον ποδοσφαιρικό εισαγγελέα στον Νταβέλη

12:23 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κίνδυνος νέων κυρώσεων στη Μαρσέιγ από την UEFA

12:13 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Και επίσημα ο Χριστοφιλέας στον πάγκο

12:04 SUPER LEAGUE

Σοκαριστικές αποκαλύψεις από πρώην παίκτη του Άρη: «Με απείλησαν με όπλα στα αποδυτήρια»

11:55 BET ON

Παναθηναϊκός-Βαλένθια: Score More-Win More* για κάθε πόντο του Ναν στο Pamestoixima.gr

11:48 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: «Στήριξη με τη φωνή μας, δεν απαντάμε σε προκλήσεις»

11:21 MVP

Πώς το Athleisure Style έγινε η καθημερινότητα του σύγχρονου άντρα

11:16 SUPER LEAGUE

Αυτοί είναι οι διαιτητές της 4ης αγωνιστικής των playoffs στη Super League

11:09 ΣΠΟΡ

Waterpolo League Ανδρών: Ένα βήμα πριν από τα ημιτελικά Βουλιαγμένη και Απόλλωνας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας