Μαν. Γιουνάιτεντ: Προς παραμονή και τη νέα σεζόν ο Κάρικ

Την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κερδίσει ο Μάικλ Κάρικ, με τον πρώην παίκτη της ομάδας να διαγράφει εξαιρετική πορεία από το πόστο του προπονητή.

Ο Κάρικ είχε προσληφθεί αρχικά ως υπηρεσιακός όμως εν τέλει μετά τις τελευταίες θετικές εμφανίσεις των «κόκκινων διαβόλων» έχει πείσει την διοίκηση της ομάδας που εκτός απροόπτου θα τον κρατήσει στον πάγκο για την επόμενη σεζόν.

Σε 14 παιχνίδια Premier League τη φετινή σεζόν ο Κάρικ έχει ρεκόρ 10-2-2 με μέσο όρο 2.29 βαθμούς ανά παιχνίδι.