Μαν. Γιουνάιτεντ: Προς παραμονή και τη νέα σεζόν ο Κάρικ

Οι ιθύνοντες της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνουν ικανοποιημένη από την πορεία του Μάικλ Κάρικ στον πάγκο των «κόκκινων διαβόλων» και σκοπεύουν να τον κρατήσουν στο τιμόνι ενόψει της νέας σεζόν. 

Την εμπιστοσύνη των ανθρώπων της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει κερδίσει ο Μάικλ Κάρικ, με τον πρώην παίκτη της ομάδας να διαγράφει εξαιρετική πορεία από το πόστο του προπονητή.

Ο Κάρικ είχε προσληφθεί αρχικά ως υπηρεσιακός όμως εν τέλει μετά τις τελευταίες θετικές εμφανίσεις των «κόκκινων διαβόλων» έχει πείσει την διοίκηση της ομάδας που εκτός απροόπτου θα τον κρατήσει στον πάγκο για την επόμενη σεζόν.

Σε 14 παιχνίδια Premier League τη φετινή σεζόν ο Κάρικ έχει ρεκόρ 10-2-2 με μέσο όρο 2.29 βαθμούς ανά παιχνίδι.

