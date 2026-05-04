· Νότιγχαμ Φόρεστ · Τσέλσι

Νέο σοβαρό περιστατικό στο Τσέλσι–Νότιγχαμ: Σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι για Γκιμπς-Γουάιτ και Σάντσεθ

Στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης Τσέλσι–Νότιγχαμ Φόρεστ σημειώθηκε νέο ανησυχητικό περιστατικό, μετά από αυτό ανάμεσα σε Άμποτ και Ντέρι, καθώς οι Γκιμπς-Γουάιτ και Σάντσεθ συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι, διεκδικώντας την μπάλα.

Νέο σοβαρό περιστατικό στο Τσέλσι–Νότιγχαμ: Σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι για Γκιμπς-Γουάιτ και Σάντσεθ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μετά τη σοκαριστική σύγκρουση Άμποτ–Ντέρι, ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι Γκιμπς-Γουάιτ και Σάντσεθ συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι, διεκδικώντας την μπάλα στον αέρα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση και των δύο ιατρικών επιτελείων στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά από λίγα λεπτά οι δύο ποδοσφαιριστές κατάφεραν να σηκωθούν, έχοντας εμφανή τραύματα στο κεφάλι και δεμένο επίδεσμο, ωστόσο αμφότεροι αποχώρησαν ως αλλαγή από το παιχνίδι.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
19:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Διπλό παραμονής για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, παραπαίει η Τσέλσι

19:11 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάρτλεϊ: «Θα ήθελα τη μητέρα μου μαζί όταν θα σηκώνω το τρόπαιο»

19:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέο σοβαρό περιστατικό στο Τσέλσι–Νότιγχαμ: Σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι για Γκιμπς-Γουάιτ και Σάντσεθ

18:36 SUPER LEAGUE

Super League: Τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής σε playoffs και playout - Βίντεο

18:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχιαστικός τραυματισμός στο Τσέλσι – Νότιγχαμ: Έπεσε αναίσθητος ο Ντέρι, αποχώρησε με φορείο

18:07 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με τα ίδια προβλήματα η προπόνηση των «πρασίνων»

18:05 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Ντεσπόντοβ – Οι ευχές του «Δικεφάλου»

18:05 SUPER LEAGUE

ΑΕΛ Novibet: Συνάντηση με την ΚΕΔ/ΕΠΟ για την διαιτησία του Φωτιά

17:37 EUROLEAGUE

Έξτρα εισιτήρια για το Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια

17:24 SUPER LEAGUE

Άρης: Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Μεντίλ και Μορόν

17:12 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Φαβορί για το BCL η Μάλαγα»

16:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βιγιαρεάλ: Την οδήγησε στο Champions League αλλά... αποχωρεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας