Νέο σοβαρό περιστατικό στο Τσέλσι–Νότιγχαμ: Σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι για Γκιμπς-Γουάιτ και Σάντσεθ

Μετά τη σοκαριστική σύγκρουση Άμποτ–Ντέρι, ακόμη ένα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Οι Γκιμπς-Γουάιτ και Σάντσεθ συγκρούστηκαν κεφάλι με κεφάλι, διεκδικώντας την μπάλα στον αέρα, με αποτέλεσμα να υπάρξει άμεση κινητοποίηση και των δύο ιατρικών επιτελείων στον αγωνιστικό χώρο.

Μετά από λίγα λεπτά οι δύο ποδοσφαιριστές κατάφεραν να σηκωθούν, έχοντας εμφανή τραύματα στο κεφάλι και δεμένο επίδεσμο, ωστόσο αμφότεροι αποχώρησαν ως αλλαγή από το παιχνίδι.