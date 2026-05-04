· Νότιγχαμ Φόρεστ · Τσέλσι

Ανατριχιαστικός τραυματισμός στο Τσέλσι – Νότιγχαμ: Έπεσε αναίσθητος ο Ντέρι, αποχώρησε με φορείο

Το παιχνίδι της Τσέλσι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στο Λονδίνο διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά, έπειτα από σφοδρή σύγκρουση ανάμεσα στους Άμποτ και Ντέρι, με τον ποδοσφαιριστή των «μπλε» να πέφτει αναίσθητος στον αγωνιστικό χώρο.

Ανατριχιαστικός τραυματισμός στο Τσέλσι – Νότιγχαμ: Έπεσε αναίσθητος ο Ντέρι, αποχώρησε με φορείο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στιγμές αγωνίας στο Στάμφορντ Μπριτζ, στο παιχνίδι της Τσέλσι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League, που διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά λίγο πριν την ανάπαυλα. Αιτία ήταν η πολύ δυνατή σύγκρουση ανάμεσα στον Ζακ Άμποτ και τον Τζέσε Ντέρι στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης.

Στη φάση του τελευταίου λεπτού του πρώτου ημιχρόνου, ο 19χρονος επιθετικός της Φόρεστ, ο οποίος πραγματοποιούσε το ντεμπούτο του στο αγγλικό πρωτάθλημα, πήδηξε για κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ των «μπλε», όμως συγκρούστηκε σφοδρά με αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Ο Ντέρι έπεσε στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του, με το ιατρικό επιτελείο να σπεύδει άμεσα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από περίπου δέκα λεπτά, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, φορώντας νάρθηκα στον αυχένα και υπό το χειροκρότημα του κόσμου.

Στη θέση του πέρασε ο Λίαμ Ντελάπ, ενώ από την ίδια φάση η Τσέλσι κέρδισε πέναλτι, το οποίο όμως ο Κόουλ Πάλμερ δεν κατάφερε να μετατρέψει σε γκολ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τα αγγλικά Μέσα, ο Ντέρι αποχώρησε από το γήπεδο έχοντας επαφή με το περιβάλλον και κουνώντας τα χέρια, ενώ του είχε χορηγηθεί οξυγόνο από το ιατρικό προσωπικό.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:22 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Premier League: Διπλό παραμονής για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, παραπαίει η Τσέλσι

19:11 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάρτλεϊ: «Θα ήθελα τη μητέρα μου μαζί όταν θα σηκώνω το τρόπαιο»

19:00 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νέο σοβαρό περιστατικό στο Τσέλσι–Νότιγχαμ: Σύγκρουση κεφάλι με κεφάλι για Γκιμπς-Γουάιτ και Σάντσεθ

18:36 SUPER LEAGUE

Super League: Τα καλύτερα γκολ της αγωνιστικής σε playoffs και playout - Βίντεο

18:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανατριχιαστικός τραυματισμός στο Τσέλσι – Νότιγχαμ: Έπεσε αναίσθητος ο Ντέρι, αποχώρησε με φορείο

18:07 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Με τα ίδια προβλήματα η προπόνηση των «πρασίνων»

18:05 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χειρουργήθηκε με επιτυχία ο Ντεσπόντοβ – Οι ευχές του «Δικεφάλου»

18:05 SUPER LEAGUE

ΑΕΛ Novibet: Συνάντηση με την ΚΕΔ/ΕΠΟ για την διαιτησία του Φωτιά

17:37 EUROLEAGUE

Έξτρα εισιτήρια για το Game 3 του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια

17:24 SUPER LEAGUE

Άρης: Ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Μεντίλ και Μορόν

17:12 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα: «Φαβορί για το BCL η Μάλαγα»

16:59 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βιγιαρεάλ: Την οδήγησε στο Champions League αλλά... αποχωρεί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας