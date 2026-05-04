Ανατριχιαστικός τραυματισμός στο Τσέλσι – Νότιγχαμ: Έπεσε αναίσθητος ο Ντέρι, αποχώρησε με φορείο

Στιγμές αγωνίας στο Στάμφορντ Μπριτζ, στο παιχνίδι της Τσέλσι με τη Νότιγχαμ Φόρεστ για την 35η αγωνιστική της Premier League, που διακόπηκε για περίπου δέκα λεπτά λίγο πριν την ανάπαυλα. Αιτία ήταν η πολύ δυνατή σύγκρουση ανάμεσα στον Ζακ Άμποτ και τον Τζέσε Ντέρι στο 45ο λεπτό της αναμέτρησης.

Στη φάση του τελευταίου λεπτού του πρώτου ημιχρόνου, ο 19χρονος επιθετικός της Φόρεστ, ο οποίος πραγματοποιούσε το ντεμπούτο του στο αγγλικό πρωτάθλημα, πήδηξε για κεφαλιά έπειτα από εκτέλεση κόρνερ των «μπλε», όμως συγκρούστηκε σφοδρά με αντίπαλο ποδοσφαιριστή.

Ο Ντέρι έπεσε στο έδαφος χωρίς τις αισθήσεις του, με το ιατρικό επιτελείο να σπεύδει άμεσα για τις πρώτες βοήθειες. Μετά από περίπου δέκα λεπτά, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο, φορώντας νάρθηκα στον αυχένα και υπό το χειροκρότημα του κόσμου.

Στη θέση του πέρασε ο Λίαμ Ντελάπ, ενώ από την ίδια φάση η Τσέλσι κέρδισε πέναλτι, το οποίο όμως ο Κόουλ Πάλμερ δεν κατάφερε να μετατρέψει σε γκολ.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τα αγγλικά Μέσα, ο Ντέρι αποχώρησε από το γήπεδο έχοντας επαφή με το περιβάλλον και κουνώντας τα χέρια, ενώ του είχε χορηγηθεί οξυγόνο από το ιατρικό προσωπικό.