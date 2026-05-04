Ισπάνικα ΜΜΕ: «Αποχωρεί από τη Σεβίλλη ο Βλαχοδήμος»

Δεδομένη θεωρούν στην Ισπανία την αποχώρηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου, με τη Σεβίλλη ήδη να έχει βρει τον αντικαταστάτη του διεθνή γκολκίπερ.

Για αποχώρηση του Οδυσσέα Βλαχοδήμου από τη Σεβίλλη κάνουν λόγο Ισπανικά δημοσιεύματα, με την ομάδα από την Ανδαλουσία να μην ενδιαφέρεται για μόνιμη απόκτηση του Έλληνα γκολκίπερ.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το «fichajes», η Νιούκαστλ δεν συζητά εκ νέου δανεισμό, θέλοντας να αποκομίσει χρήματα μέσω ενδεχόμενης πώλησης.

Η ομάδα από την Ανδαλουσία έχει ήδη κυκλώσει τον αντικαταστάτη του Βλαχοδήμου κι αυτός είναι ο Χουλιέν Αγκιρεθαμπάλα, ο οποίος αγωνίζεται φέτος δανεικός στη Βαλένθια από την Αθλέτικ Μπιλμπάο, ωστόσο πιθανότατα θα αποχωρήσει ξανά από τους Βάσκους, καθώς ο ίδιος θέλει ενεργό ρόλο σε ομάδα.

Ο Βλαχοδήμος τη φετινή σεζόν μετράει συνολικά 30 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας κρατήσει ανέπαφη την εστία του τέσσερις φορές σε 2.700 αγωνιστικά λεπά.

