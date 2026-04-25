La Liga: Στο +11 η Μπαρτσελόνα και ετοιμάζεται για στέψη

Οι Καταλανοί επικράτησαν στην έδρα της Χετάφε με 2-0 και ανέβασαν την διαφορά τους από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με αποτέλεσμα απλά να περιμένουν την απονομή του τίτλου.

Το 1-1 της Ρεάλ Μαδρίτης με τη Ρεάλ Μπέτις, ήταν το… δώρο που ξετύλιξε η Μπαρτσελόνα. Δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη και για την 33η αγωνιστική επικράτησε 2-0 στην έδρα της Χετάφε. Με αποτέλεσμα να… χαθεί απ’ το οπτικό πεδίο της «βασίλισσας».

Ο Φερμίν Λόπεθ και ο Μάρκους Ράσφορντ ήταν οι σκόρερ των «μπλαουγκράνα». Γκολ που τους στέλνουν στο +11 από τη Ρεάλ Μαδρίτης, με πέντε αγωνιστικές να απομένουν και κατά συνέπεια 15 βαθμούς να διεκδικηθούν. Οπότε η σεμνή τελετή έχει λάβει τέλος και αναμένεται απλά η μαθηματική επιβεβαίωση.

Το ιδανικό για την Μπαρτσελόνα, θα ήταν να «σφραγίσει» τον τίτλο στις 10 Μαϊου. Ημερομηνία στην οποία θα υποδεχτεί τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Καμπ Νου».