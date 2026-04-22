Υποψήφιος για ισπανικό πάγκο ο Μανόλο Χιμένεθ!

Δημοσίευμα στην Ισπανία κάνει λόγο για επιστροφή του Μανόλο Χιμένεθ στους πάγκους και δε στη γενέτειρά του.

Για επιστροφή και επαναπατρισμό του Μανόλο Χιμένεθ στους πάγκους κάνουν λόγο στην Ισπανία, με ομάδα να παρακολουθεί στενά τον μέχρι πρότινος προπονητή του Άρη.

Ο 62χρονος τεχνικός ολοκλήρωσε τη θητεία του στην ομάδα της Θεσσαλονίκης, με συνολικό απολογισμό εννέα νίκες, έξι ήττες και 11 ισοπαλίες και πλέον αναζητά το επόμενο βήμα στην μακρά καριέρα του.

Και ποια είναι αυτή η υποψήφια ομάδα;

Πρόκετια για την Κάντιθ η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Βρίσκεται στην 18η θέση του πίνακα με 38 βαθμούς μόλις στο +3 από την επικίνδυνη ζώνη.

Επομένως δεν αποκλείται, άμα συμφωνήσει, σύντομα να εργάζεται στη Γ' κατηγορία Ισπανίας!