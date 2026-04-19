Γερμανία: Άσχημα νέα για Γκνάμπρι - Χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026
Onsports Team 19 Απριλίου 2026, 16:20
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Γερμανία

Γερμανία: Άσχημα νέα για Γκνάμπρι - Χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026

Δύσκολα είναι τα νέα για την Μπάγερν Μονάχου και την Εθνική Γερμανίας, καθώς ο Σερζ Γκνάμπρι υπέστη σοβαρό τραυματισμό που θα τον κρατήσει εκτός για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ο διεθνής επιθετικός τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια προπόνησης, με τις εξετάσεις να δείχνουν ρήξη προσαγωγού στο δεξί πόδι.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη σημαίνει πως ο 30χρονος άσος θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν με τους Βαυαρούς, ενώ παράλληλα τίθεται εκτός και από τα πλάνα της εθνικής ομάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί το καλοκαίρι σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό.

Το διάστημα απουσίας του υπολογίζεται στους τρεις με τέσσερις μήνες, γεγονός που αποτελεί σημαντικό πλήγμα τόσο για τον σύλλογό του όσο και για τη «μάνσαφτ», που χάνει έναν από τους βασικούς της ποδοσφαιριστές ενόψει μιας τόσο μεγάλης διοργάνωσης.



