Diamond League: Δεύτερος στη Ρώμη ο Τεντόγλου, νικητής στο τελευταίο άλμα ο Σαραμπογιούκοβ

Τη δεύτερη θέση στο άλμα εις μήκος στο μίτινγκ της Ρώμης για το Diamond League κατέκτησε ο Τεντόγλου, πραγματοποιώντας καλύτερο άλμα στα 8,24 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε προσωρινά στην πρώτη θέση της κατάταξης με την επίδοση αυτή, ωστόσο ο Σαραμπογιούκοβ είχε τον τελευταίο λόγο στον αγώνα.

Στην έκτη και τελευταία προσπάθειά του, ο Βούλγαρος αθλητής σημείωσε άλμα στα 8,26 μέτρα κι ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης, κατακτώντας την πρώτη θέση.

Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Λέστερ Λεσκάι Χοντελίν με καλύτερη προσπάθεια στα 8,18 μέτρα.