Diamond League: Δεύτερος στη Ρώμη ο Τεντόγλου, νικητής στο τελευταίο άλμα ο Σαραμπογιούκοβ
Ο Μίλτος Τεντόγλου κατέλαβε τη δεύτερη θέση στο Diamond League της Ρώμης με άλμα στα 8,24 μέτρα, με τον Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοβ να παίρνει τη νίκη, καθώς έκανε 8,26μ. στην τελευταία του προσπάθεια.
Τη δεύτερη θέση στο άλμα εις μήκος στο μίτινγκ της Ρώμης για το Diamond League κατέκτησε ο Τεντόγλου, πραγματοποιώντας καλύτερο άλμα στα 8,24 μέτρα.
Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε προσωρινά στην πρώτη θέση της κατάταξης με την επίδοση αυτή, ωστόσο ο Σαραμπογιούκοβ είχε τον τελευταίο λόγο στον αγώνα.
Στην έκτη και τελευταία προσπάθειά του, ο Βούλγαρος αθλητής σημείωσε άλμα στα 8,26 μέτρα κι ανέβηκε στην κορυφή της κατάταξης, κατακτώντας την πρώτη θέση.
Στην τρίτη θέση ολοκλήρωσε τον αγώνα ο Λέστερ Λεσκάι Χοντελίν με καλύτερη προσπάθεια στα 8,18 μέτρα.