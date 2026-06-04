Ολυμπιακός: Ενίσχυση με την Ολυμπία Σακελλαρίου

Η 24χρονη γκαρντ, Ολυμπία Σακελλαρίου θα συνεχίσει την καριέρα της στον Ολυμπιακό.

Η Σακελλαρίου αγωνιζόταν τα προηγούμενα χρόνια με τη φανέλα του Πρωτέα Βούλας, πραγματοποιώντας καλές εμφανίσεις, ενώ τα πρώτα της μπασκετικά βήματα τα έκανε στην ΑΕΝ Κηφισιάς.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ολυμπία Σακελλαρίου. Η διεθνής γκαρντ (10/2/2002, 1,71μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Την περασμένη σεζόν, η Ολυμπία Σακελλαρίου μέτρησε 22 ματς πρωταθλήματος με τον Πρωτέα Βούλας, με μέσο όρο 4,5 πόντους, 4,9 ασίστ και 1,9 ριμπάουντ. Στην ομάδα της Βούλας αγωνίστηκε από το 2017 έως το 2026.

Η δήλωση της Ολυμπίας Σακελλαρίου:

«Είμαι πολύ χαρούμενη που γίνομαι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό, ώστε να πετύχουμε τους στόχους μας στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Ευχαριστώ θερμά τη διοίκηση και το προπονητικό επιτελείο για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου».

Προηγούμενες ομάδες:

2017-26 Πρωτέας Βούλας

2009-17 Αθλητική Ενωση Νέας Κηφισιάς (ΑΕΝΚ)».