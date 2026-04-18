Τελικός Copa del Rey: Ατλέτικο Μαδρίτης – Ρεάλ Σοσιεδάδ στη Σεβίλλη με… φόντο το τρόπαιο!

Στη Σεβίλλη διεξάγεται το βράδυ του Σαββάτου (18/4, 22:00) ο τελικός του Κυπέλλου Ισπανίας, με την Ατλέτικο Μαδρίτης και τη Ρεάλ Σοσιεδάδ να διεκδικούν το τρόπαιο στο στάδιο «Καρτούχα», το οποίο φιλοξενεί για έβδομη συνεχόμενη χρονιά τον τελικό του θεσμού.

Χωρίς την παρουσία των δύο παραδοσιακών «μεγάλων» του ισπανικού ποδοσφαίρου, ο φετινός τελικός βρίσκει δύο ιστορικές ομάδες να μάχονται για την κούπα, σε μια αναμέτρηση που αναμένεται ιδιαίτερα ανταγωνιστική.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης προέρχεται από την πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League, γεγονός που έχει ανεβάσει την ψυχολογία της ομάδας, ωστόσο καλείται να διαχειριστεί και την κούραση από την απαιτητική ρεβάνς με την Μπαρτσελόνα (14/4). Οι «ροχιμπλάνκος» αναζητούν την κατάκτηση του τροπαίου για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια. Από την άλλη πλευρά, η Ρεάλ Σοσιεδάδ έχει εδώ και καιρό στρέψει την προσοχή της στον συγκεκριμένο τελικό, με στόχο έναν ακόμη τίτλο στην ιστορία της διοργάνωσης. Οι Βάσκοι διεκδικούν τον τρίτο -ή τέταρτο, σύμφωνα με διαφορετικές καταγραφές- τίτλο τους στο Κύπελλο Ισπανίας.

Η φετινή πορεία της Ατλέτικο χαρακτηρίζεται από δύο διαφορετικά «πρόσωπα». Στη La Liga παρουσιάζει αστάθεια, έχοντας μείνει αρκετά πίσω στη βαθμολογία και καταλαμβάνοντας την τέταρτη θέση, με τον Ντιέγκο Σιμεόνε να δίνει χρόνο συμμετοχής κυρίως σε ροτέισον και νεαρούς παίκτες στα τελευταία παιχνίδια. Στον αντίποδα, στις νοκ-άουτ διοργανώσεις η εικόνα της είναι εντυπωσιακή. Στο Κύπελλο, οι νίκες με 5-0 επί της Μπέτις και 4-0 επί της Μπαρτσελόνα στα ημιτελικά επιβεβαίωσαν την αγωνιστική της δυναμική, οδηγώντας την στον τελικό για πρώτη φορά από το 2013, όταν είχε κατακτήσει το τρόπαιο απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Συνολικά, η Ατλέτικο μετρά 20 παρουσίες σε τελικούς Κυπέλλου, με απολογισμό 10 κατακτήσεις και 9 ήττες.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ, από την πλευρά της, ξεκίνησε τη σεζόν με δυσκολίες, με αλλαγές στον πάγκο της και τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ να αποχωρεί μετά από 6,5 χρόνια. Η συνέχεια βρήκε τον σύλλογο με νέο τεχνικό τον Πελεγκρίνο Ματαράτσο, υπό τις οδηγίες του οποίου η ομάδα βελτίωσε την εικόνα της και ανέβηκε στην έβδομη θέση της La Liga, διεκδικώντας ευρωπαϊκή έξοδο. Στο Κύπελλο, οι Βάσκοι έφτασαν στον τελικό αποκλείοντας την Αθλέτικ Μπιλμπάο με δύο νίκες στα ημιτελικά, ενώ νωρίτερα χρειάστηκαν ανατροπές και προκρίσεις στα όρια απέναντι σε Ελντένσε και Οσασούνα.

Η Ρεάλ Σοσιεδάδ έχει κατακτήσει το Copa del Rey το 1987, στη μοναδική της παρουσία σε τελικό απέναντι στην Ατλέτικο, καθώς και το 2019-20, με τον τελικό να διεξάγεται το 2021 λόγω της πανδημίας. Στην τροπαιοθήκη της περιλαμβάνεται και ο τίτλος του 1909, ενώ συνολικά μετρά και τέσσερις χαμένους τελικούς. Οι δύο ομάδες έχουν ήδη τεθεί αντιμέτωπες δύο φορές φέτος στη La Liga, με την πρώτη αναμέτρηση να ολοκληρώνεται 1-1 και τη δεύτερη να βρίσκει νικήτρια την Ατλέτικο με 3-2, χάρη και στην καθοριστική συμβολή του Νίκο Γκονζάλες.