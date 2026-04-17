A Bola: «Πιθανό το χειρουργείο για Ιωαννίδη»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 17 Απριλίου 2026, 14:38
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

A Bola: «Πιθανό το χειρουργείο για Ιωαννίδη»

Την πόρτα του χειρουργείου αναμένεται να περάσει ο διεθνής επιθετικός της Σπόρτινγκ, σύμφωνα μ δημοσιεύματα της Πορτογαλίας.

Ο Φώτης Ιωαννίδης συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τον προηγούμενο Νοέμβριο από ενοχλήσεις στον σύνδεσμο του δεξιού του γονάτου, με το ιατρικό επιτελείο της Σπόρτινγκ να μην βλέπει την απαιτούμενη βελτίωση.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του διαστήματος ο έμπειρος επιθετικός έχει μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, καταγράφοντας μόλις 3 συμμετοχές και πλέον τα ρεπορτάζ στην Πορτογαλία τον θέλουν έτοιμο να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Σύμφωνα με όσα έγραψε σήμερα η «A Bola» το πιθανότερο σενάριο είναι να πρέπει ο Φώτης Ιωαννίδης να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση έτσι ώστε να αφήσει πίσω του μία και καλή το συγκεκριμένο πρόβλημα και να πατήσει και πάλι χορτάρι.

Ο Ιωαννίδης μετράει μέχρι τώρα 6 γκολ και 3 ασίστ σε 27 συμμετοχές με την πορτογαλική ομάδα, έχοντας ενταχθεί σε αυτή από το καλοκαίρι.

 

 



