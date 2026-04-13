Ρόμπερτσον: «Δεν υπήρξε συμβόλαιο στο τραπέζι»

Ο Άντι Ρόμπερτσον μίλησε για την απόφαση να μη συνεχίσει στη Λίβερπουλ, αλλά και τις σκέψεις του για το μέλλον του.

Παρελθόν από την Λίβερπουλ αποτελεί ουσιαστικά ο Άντι Ρόμπερτσον ο οποίος όπως τόνισε αναγκάστηκε να πάρει αυτή την απόφαση αφού στις συνομιλίες με την αγγλική ομάδα δεν υπήρξε ποτέ συμβόλαιο στο τραπέζι.

Στη νίκη των Reds κόντρα στη Φούλαμ συγκέντρωσε τα βλέμματα πάνω του, με τον Σκοτσέζο να ξεκαθαρίζει τους λόγους της απόφασής του: “Δεν είναι ότι απέρριψα ένα συμβόλαιο ή κάτι άλλο. Δεν υπήρχε συμβόλαιο στο… τραπέζι. Ήταν μία συζήτηση που είχαμε όλοι.

Ήταν μία συζήτηση του τύπου ‘εντάξει, αυτό είναι που θέλω να κάνω, να παίζω και πιστεύω έχω ακόμη την ικανότητα να παίζω’. Νομίζω πως το έδειξα τη φετινή σεζόν”.