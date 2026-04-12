Παρί ΣΖ: «Μίδας» με συμβόλαιο έως το 2030 ο Λουίς Ενρίκε

Οnsports team

Ο Λουίς Ενρίκε, όπως όλα δείχνουν, θα συνεχίζει την περιπέτειά του στην Παρί Σεν Ζερμέν.

Ο Ισπανός προπονητής, σύμφωνα με το RMC Sport , είναι πολύ κοντά στην υπογραφή νέου συμβολαίου με την πρωτοπόρο της Ligue 1, ένα συμβόλαιο που θα ισχύει μέχρι το καλοκαίρι του 2030 και θα τον κάνει έναν από τους που ακριβοπληρωμένους προπονητές στον κόσμο.

Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Γαλλίας, οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο και η τελική συμφωνία είναι πολύ κοντά.

Η νέα συμφωνία θα αποφέρει στον Λουίς Ενρίκε-που έφτασε στο Παρίσι το 2023- έναν εντυπωσιακό μισθό, που εκτιμάται σε περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ ετησίως.

Στόχος του Λουίς Ενρίκε την τρέχουσα σεζόν είναι να οδηγήσει εκ νέου στον τίτλο την Παρί Σεν Ζερμέν για να γίνει η πρώτη ομάδα που θα διατηρήσει τον τίτλο της ως πρωταθλήτρια Ευρώπης από τότε που το έκανε η Ρεάλ Μαδρίτης το 2018.