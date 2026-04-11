Μαυροπάνος: «Είναι ένα υπέροχο συναίσθημα»

Onsports Team

Κορυφαίος του αγώνα ο Ντίνος Μαυροπάνος, χαμογελούσε μετά τα δύο γκολ του που βοήθησαν τη Γουέστ Χαμ να κατακτήσει μια πολύτιμη νίκη με 4-0 επί της Γουλβς στην Premier League στο «Stadium lights» του Λονδίνου.

Ο Έλληνας διεθνής επέστρεψε στην αρχική ενδεκάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, αφού απουσίαζε εναντίον της Λιντς στο Κύπελλο την τελευταία φορά λόγω πρωτοκόλλων διάσεισης, και ήταν εντυπωσιακός και στις δύο άκρες του γηπέδου.

Ο Μαυροπάνος, ο οποίος πέτυχε για πρώτη φορά δύο γκολ στο πρωτάθλημα σε έναν αγώνα, έχοντας κάνει πάντως το ίδιο με την Εθνική Ελλάδας εναντίον του Γιβραλτάρ τον Σεπτέμβριο του 2023, είπε ότι η νίκη επί της Γουλβς ήταν μια δίκαιη ανταμοιβή για όλη τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωση της Γουέστ Χαμ.

«Το αστείο είναι ότι μιλούσαμε για τον αγώνα εναντίον του Γιβραλτάρ με την εθνική ομάδα πρόσφατα», είπε ο Μαυροπάνος, ο οποίος έχει πλέον τρία γκολ στα τρία τελευταία παιχνίδια της Premier League.

«Είμαι χαρούμενος γιατί νομίζω ότι η ομάδα αξίζει μια τέτοια νίκη, και είναι ένα υπέροχο συναίσθημα να παίρνεις αυτή τη νίκη. Φυσικά, οι ατομικές ανταμοιβές είναι ωραίες, αλλά για μένα, προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για την ομάδα, γιατί αυτό αξίζει ο σύλλογος. Είναι τέλειο για όλους, επειδή είμαστε μια ομάδα και μένουμε ενωμένοι και παλεύουμε μαζί. Νομίζω ότι όλη η ομάδα ήταν πολύ καλή τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες και έχουμε δείξει πόσο θέλουμε να παλέψουμε μέχρι το τέλος.

Νομίζω ότι έχουμε δει την ενότητα και τη χημεία, και είναι υπέροχο που μπορούμε να δείξουμε μια τέτοια εμφάνιση μπροστά στους οπαδούς μας, να τους δώσουμε μια τέτοια νίκη και να παίξουμε σε μια τόσο λαμπρή ατμόσφαιρα», πρόσθεσε ο 28χρονος Έλληνας διεθνής αμυντικός, που ήταν σαφής ότι τα «Σφυριά» πρέπει να βασιστούν σε ένα τόσο καλό αποτέλεσμα, καθώς προσπαθούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στην κορυφαία κατηγορία της Αγγλίας.

Προς το παρόν, η Γουέστ Χαμ είναι εκτός ζώνης υποβιβασμού, με τα υπόλοιπα παιχνίδια της αγωνιστικής αν απομένουν. Η ομάδα του Νούνο έχει τον επόμενο αγώνα εκτός έδρας με την Κρίσταλ Πάλας τη Δευτέρα 20 Απριλίου, τον πρώτο από τους έξι αγώνες που απομένουν.

«Νομίζω ότι το πρώτο μου γκολ ήταν σημαντικό από κάθε άποψη, γιατί ξέραμε ότι η Γουλβς θα μας δυσκόλευε», τόνισε ο Μαυροπάνος και συνέχισε: «Έχουν ένα καλό σχέδιο παιχνιδιού, αλλά αυτό το πρώτο γκολ πιθανότατα μας έδωσε λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση για να βγούμε στο δεύτερο ημίχρονο και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες.

Ήταν υπέροχο για τους επιθετικούς, ειδικά για τον Τάτι που πέτυχε τα δύο γκολ. Αυτοί (ο Τάτι και ο Πάμπλο) έχουν δουλέψει τόσο σκληρά σε όλο το γήπεδο, οπότε είμαστε όλοι χαρούμενοι που έκαναν τόσο καλή εμφάνιση. Τώρα, το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να παραμείνουμε ήρεμοι και να διατηρήσουμε αυτή την ορμή. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε τόσο σκληρά όσο κάναμε τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες, και αν συνεχίσουμε να αποδίδουμε έτσι, θα έχουμε αυτοπεποίθηση».