Πολωνία: Πένθος για την εθνική ομάδα - Πέθανε ο βοηθός προπονητής σε ηλικία μόλις 49 ετών
Onsports Team 10 Απριλίου 2026, 17:04
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Πολωνία

Πολωνία: Πένθος για την εθνική ομάδα - Πέθανε ο βοηθός προπονητής σε ηλικία μόλις 49 ετών

Στο πένθος έχει βυθιστεί το ποδόσφαιρο της Πολωνίας, μετά την ξαφνική είδηση του θανάτου του Γιάτζεκ Μαγκέιρα, βοηθού προπονητή της εθνικής ομάδας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 49 ετών.

Η Πολωνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία ανακοίνωσε την τραγική είδηση, προκαλώντας σοκ στον ποδοσφαιρικό κόσμο της χώρας αλλά και συνολικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Ο εκλιπών αποτελούσε μέλος του τεχνικού επιτελείου της εθνικής ομάδας από τον Ιούλιο του 2025, έχοντας τον ρόλο του άμεσου συνεργάτη του ομοσπονδιακού τεχνικού Γιαν Ούρμπαν.

Ο Μαγκέιρα είχε μακρά παρουσία στους πάγκους της Πολωνίας, με σημαντικές εμπειρίες τόσο σε συλλογικό επίπεδο, όπου είχε καθίσει στον πάγκο της Λέγκια Βαρσοβίας, όσο και στις μικρές εθνικές ομάδες της χώρας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη νεαρών ποδοσφαιριστών και στη διαμόρφωση της επόμενης γενιάς του πολωνικού ποδοσφαίρου.

Η απώλειά του αφήνει ένα μεγάλο κενό στην εθνική ομάδα της Πολωνίας, αλλά και συνολικά στο ποδοσφαιρικό οικοδόμημα της χώρας, με το κλίμα να είναι ιδιαίτερα βαρύ μετά την τραγική αυτή εξέλιξη.



Ελλάδα – Ιταλία: «Κλείδωσε» το φιλικό στο Παγκρήτιο | Με υπηρεσιακό τον Μπαλντίνι oι «ατζούρι»
5 λεπτά πριν Ελλάδα – Ιταλία: «Κλείδωσε» το φιλικό στο Παγκρήτιο | Με υπηρεσιακό τον Μπαλντίνι oι «ατζούρι»
Ερυθρός Αστέρας: Τέλος ο Ντος Σάντος - Πήγε στη Βίρτους Μπολόνια
39 λεπτά πριν Ερυθρός Αστέρας: Τέλος ο Ντος Σάντος - Πήγε στη Βίρτους Μπολόνια
