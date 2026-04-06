Serie A: Μόνο 2 Ιταλοί αγωνίστηκαν στο Ουντινέζε-Κόμο

Μόνο δύο ήταν Ιταλοί ανάμεσα στους 32 παίκτες που χρησιμοποιήθηκαν στον αγώνα ανάμεσα την Ουντινέζε και την Κόμο.

Ο Νικολό Τζανιόλο ήταν ο μοναδικός από τους 22 που ξεκίνησαν την αναμέτρηση. Για να βρει κάποιος έναν αγώνα της Serie A με έναν Ιταλό να ξεκινάει, θα πρέπει να επιστρέψει στις 28 Απριλίου 2024, στο ματς Μπολόνια-Ουντινέζε (1-1), όπου μοναδικός Ιταλός ήταν ο Λορέντσο Λούκα.

Όμως στις δέκα συνολικά αλλαγές που έκαναν οι δύο προπονητές-Ρούνιαιτς και Φάμπρεγκας (ξένοι και αυτοί)-, μόνο ένας ήταν Ιταλός, ο Μπερτόλα, κάνοντας συνολικά δύο τους Ιταλούς από τους συνολικά 32 που αγωνίστηκαν.