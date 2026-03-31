Βουλγαρία: Πέθανε ο πρώην Μουντιαλικός άσος και πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Μπόρισλαβ Μιχαΐλοφ

Στο πένθος βυθίστηκε ο αθλητισμός της Βουλγαρίας από την είδηση του θανάτου του Μπόρισλαβ Μιχαΐλοφ σε ηλικία 63 ετών.

Ο Βούλγαρος παλαίμαχος τερματοφύλακας είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο στα τέλη του περασμένου έτους, με αποτέλεσμα να τεθεί σε τεχνητό κώμα, στο οποίο παρέμεινε έκτοτε. Η κατάστασή του δεν παρουσίασε βελτίωση και, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή.

Γεννημένος το 1963, ο Μιχαΐλοφ πραγματοποίησε σημαντική καριέρα, αγωνιζόμενος τόσο στη Βουλγαρία όσο και στο εξωτερικό, σε χώρες όπως η Γαλλία, η Πορτογαλία και η Αγγλία. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός το 1994, όταν ξεχώρισε με τις εμφανίσεις του στο Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της χώρας του.

Μετά το τέλος της αγωνιστικής του πορείας, ανέλαβε και διοικητικό ρόλο, διατελώντας πρόεδρος της βουλγαρικής Ομοσπονδίας ποδοσφαίρου.