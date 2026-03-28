Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

AEK: Ο Κοϊτά έκανε το όνειρο του πραγματικότητα – Το… πλατύ χαμόγελο όταν πήρε τη φανέλα του Μέσι
Βαγγέλης Πάτας Βαγγέλης Πάτας 28 Μαρτίου 2026, 15:22
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / ΑΕΚ

Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά της ΑΕΚ έκανε το όνειρο του πραγματικότητα, καθώς πήρε τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι, μετά το φιλικό Αργεντινή – Μαυριτανία και το… πλατύ χαμόγελό του τα «είπε» όλα.

Η Αργεντινή νίκησε 2-1 τη Μαυριτανία σε φιλικό που έγινε στο «Μπομπονέρα», με τον Λιονέλ Μέσι να παίζει μόνο στο δεύτερο ημίχρονο.

Από την άλλη, ο Κοϊτά έπαιξε για 85 λεπτά, έχοντας μια θετική παρουσία. Μάλιστα, ο παίκτης της ΑΕΚ, λίγο έλειψε να χριστεί σκόρερ, έπειτα από μια πολύ όμορφη ατομική ενέργεια που έκανε.

Η Αργεντινή νίκησε χάρη στα τέρματα των Έντσο Φερνάντες (17’) και Παζ (32’), ενώ ο Λεφόρτ μείωσε στις καθυστερήσεις για τους φιλοξενούμενους.

Μετά το τέλος του φιλικού, ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά έκανε το όνειρο του πραγματικότητα, καθώς πήρε τη φανέλα του Λιονέλ Μέσι, τον οποίο έχει χαρακτηρίσει ως τον κορυφαίο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών

«Δεν υπάρχουν λόγια για τον Μέσι. Είναι μοναδικός, για μένα είναι ο καλύτερος στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Για μένα είναι μεγάλη τιμή που παίξω αντίπαλος του Μέσι και είμαι πολύ χαρούμενος», είχε τονίσει σε δηλώσεις του στην «Ole».

Το… πλατύ χαμόγελο του τη στιγμή της παραλαβής της φανέλας τα «είπε» όλα για τη χαρά που ένιωσε ο εξτρέμ της ΑΕΚ.

Ο Κοϊτά παραλαμβάνει τη φανέλα του Μέσι

Η μεγάλη ευκαιρία του Κοϊτά κόντρα στην Αργεντινή



Ροή ειδήσεων

Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved