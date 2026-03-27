Κοϊτά: «Τιμή μου που θα παίξω αντίπαλος του Μέσι»

Ο παίκτης της ΑΕΚ ετοιμάζεται να κάνει πραγματικότητα ένα μεγάλο ποδοσφαιρικό του όνειρο, αγωνιζόμενος ως αντίπαλος του Λαϊονέλ Μέσι με τη φανέλα της Μαυριτανίας.

Φιλικό παιχνίδι με την Αργεντινή του Μέσι στο Μπομπονέρα θα δώσει τα ξημερώματα του Σαββάτου η Μαυριτανία και ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά μίλησε στην κάμερα της «Ole» για το μεγάλο του ποδοσφαιρικό όνειρο που θα γίνει πραγματικότητα. Να παίξει αντίπαλος του Λαϊονέλ Μέσι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το πώς του φαίνεται η Αργεντινή: «Μου αρέσει η Αργεντινή. Έχω συμπαίκτες τον Τούκου Περέιρα και πέρυσι τον Λαμέλα και μου μιλούν πολύ για την Αργεντινή».

Για το αν έχει πιει μάτε: «Επειδή βλέπω τον Τούκου κάθε μέρα με το κουτί, μπορεί να δοκιμάσω μάτε αύριο μετά τον αγώνα και να δω πως είναι».

Για τον Μέσι: «Δεν υπάρχουν λόγια για τον Μέσι. Είναι μοναδικός, για μένα είναι ο καλύτερος στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Είναι ο καλύτερος όλων των εποχών. Για μένα είναι μεγάλη τιμή που παίξω αντίπαλος του Μέσι και είμαι πολύ χαρούμενος. Αν πάρω τη φανέλα του Μέσι θα είμαι πολύ χαρούμενος, γιατί είμαι μεγάλος θαυμαστής. Είναι όνειρο να παίξω εναντίον του με την εθνική μου ομάδα».