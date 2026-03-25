Το ξεχωριστό δώρο του Χάαλαντ στον δήμο καταγωγής του στη Νορβηγία
Onsports Team 25 Μαρτίου 2026, 22:46
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μάντσεστερ Σίτι

Σπάνιο χειρόγραφο των Βίκινγκ έκανε δωρεά ο επιθετικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, στην περιοχή απ’ όπου κατάγεται.

Ο 25χρονος Νορβηγός διεθνής επιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ, δώρισε ένα σπάνιο χειρόγραφο των Βίκινγκ (Viking Sagas, μεσαιωνικές ιστορίες σε πεζό λόγο) του 16ου αιώνα στον δήμο καταγωγής του στη Νορβηγία.

Αυτός και ο πατέρας του, Άλφ-Ίνγκε Χάαλαντ, αγόρασαν την έκδοση του 1594 των χρονικών του Σνόρι Στούρλουσον σε δημοπρασία τον Δεκέμβριο για 1,3 εκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (115.430 ευρώ), ένα εθνικό ρεκόρ πωλήσεων βιβλίων, όπως ανέφερε το ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NRK.

Η έκδοση, η οποία περιγράφει λεπτομερώς την ιστορία των μεσαιωνικών Σκανδιναβών βασιλιάδων, θα εκτεθεί μόνιμα στην τοπική βιβλιοθήκη στο Time.

Ο Χάαλαντ απέκτησε το κείμενο για να διασφαλίσει ότι θα παραμείνει στην περιοχή καταγωγής του, το Γιάερεν, ώστε οι κάτοικοι να μπορούν να διαβάσουν για τις ιστορικές προσωπικότητες της περιοχής τους.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
EuroLeague: Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το θρίλερ με την Μπασκόνια - Η βαθμολογία μετά την 33η αγωνιστική
19 λεπτά πριν EuroLeague: Ο Ερυθρός Αστέρας πήρε το θρίλερ με την Μπασκόνια - Η βαθμολογία μετά την 33η αγωνιστική
ΣΠΟΡ
10ος Αγώνας Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαργού «RUN 4 ALL»
38 λεπτά πριν 10ος Αγώνας Δρόμου Πόλης Παπάγου-Χολαργού «RUN 4 ALL»
EUROLEAGUE
Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Ήρθε και κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό - Οι αριθμοί του Αμερικανού σταρ
1 ώρα πριν Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Ήρθε και κάνει τη διαφορά στον Παναθηναϊκό - Οι αριθμοί του Αμερικανού σταρ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Το ξεχωριστό δώρο του Χάαλαντ στον δήμο καταγωγής του στη Νορβηγία
2 ώρες πριν Το ξεχωριστό δώρο του Χάαλαντ στον δήμο καταγωγής του στη Νορβηγία
Όλες οι ειδήσεις
