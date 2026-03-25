Παναθηναϊκός: Το εκπληκτικό βίντεο από το γήπεδο στον Βοτανικό - «Οι εξέδρες μας ζωντανεύουν»
Οnsports Team 25 Μαρτίου 2026, 18:05
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Παναθηναϊκός

Σάρκα και οστά παίρνει το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. 

Οι εργασίες στον Βοτανικό για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Οι εξέδρες παίρνουν μορφή κι όπως αναφέρει η ΠΑΕ στο εντυπωσιακό βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα έχουν αρχίσει και «ζωντανεύουν» οι κερκίδες που θα φιλοξενούν χιλιάδες κόσμου σε κάθε ματς.

Δείτε τα εκπληκτικά πλάνα μέσα από το εργοτάξιο, με θέα των Παρθενώνα:



