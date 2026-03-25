Σενεγάλη: Έφεση στο CAS για την απόφαση της CAF

Onsports Team

Η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Σενεγάλης δείχνει αποφασισμένη να μην αποχωριστεί το τρόπαιο που κατέκτησε και να μην το δει να καταλήγει στο Μαρόκο χωρίς μάχη.

Σύμφωνα με τη γαλλική εφημερίδα Le Parisien, η Ομοσπονδία προχώρησε την Τρίτη σε κατάθεση έφεσης στο CAS, επιδιώκοντας την ανατροπή της απόφασης που έλαβε η CAF.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Συνομοσπονδία Αφρικανικού Ποδοσφαίρου είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο με την απόφασή της την προηγούμενη Τρίτη, απονέμοντας το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στη διοργανώτρια ομάδα του Μαρόκου στα χαρτιά, δύο μήνες μετά τον τελικό στον οποίο η Σενεγάλη είχε επικρατήσει με 1-0.