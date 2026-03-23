Αλβανία: Πρώτη για Πήλιο στην εθνική

Onsports Team

Ο Σταύρος Πήλιος βιώνει μια ιδιαίτερη στιγμή στην ποδοσφαιρική του πορεία, καθώς εντάχθηκε για πρώτη φορά στην εθνική ομάδα της Αλβανίας και πήρε μέρος στην πρώτη του προπόνηση με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Ο αριστερός μπακ της ΑΕΚ ταξίδεψε στη γειτονική χώρα μαζί με τον Θωμά Στρακόσα και μπήκε άμεσα στο πρόγραμμα της ομάδας. Λίγες ημέρες νωρίτερα, η ομοσπονδία της Αλβανίας είχε γνωστοποιήσει τις επιλογές του Σιλβίνιο για τις αναμετρήσεις του Μαρτίου, μέσα από τις οποίες η ομάδα θα επιδιώξει την πρόκρισή της στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026.

Ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές που κλήθηκαν βρίσκεται και ο Πήλιος, ο οποίος έχει δικαίωμα συμμετοχής λόγω της καταγωγής του από τη Βόρεια Ήπειρο, παρότι γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Ρόδο.

Αξιοσημείωτο είναι πως στις επίσημες λίστες της ομοσπονδίας το όνομά του καταγράφεται ως «Σταύρος Πίλο», σύμφωνα με την αλβανική γραφή. Η επιλογή του συνιστά σημαντική επιβράβευση της παρουσίας του στην ΑΕΚ, ανοίγοντας ταυτόχρονα ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς πλέον καλείται να ανταποκριθεί σε ένα απαιτητικό διεθνές περιβάλλον.

Η Αλβανία εισέρχεται σε μια κρίσιμη περίοδο, με δύο ιδιαίτερα σημαντικά παιχνίδια που θα καθορίσουν την πορεία της προς το Μουντιάλ του 2026. Στις 26 Μαρτίου θα αντιμετωπίσει την Πολωνία σε μια απαιτητική αναμέτρηση, ενώ σε περίπτωση πρόκρισης θα τεθεί αντιμέτωπη με τον νικητή του ζευγαριού Ουκρανία-Σουηδία, σε έναν τελικό που θα κρίνει το εισιτήριο για τη διοργάνωση που θα διεξαχθεί στη Βόρεια Αμερική.