Σεβίλλη: Μανόλο Χιμένεθ και Ντιέγκο Μαρτίνεθ υποψήφιοι για να αντικαταστήσουν τον Ματίας Αλμέιδα
Onsports team 23 Μαρτίου 2026, 11:37
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Σεβίλλη

Ο Ματίας Αλμέιδα βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη Σεβίλλη, η οποία εξετάζει δύο γνωστούς στο ελληνικό κοινό για να τον αντικαταστήσουν.

Σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα διεθνή ΜΜΕ, το μόνο που απομένει για το «διαζύγιο» του συλλόγου της Ανδαλουσίας με τον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ είναι η επίσημη ανακοίνωση.

Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο ανάφερε χαρακτηριστικά ότι η Σεβίλλη: «είναι έτοιμη να προχωρήσει στην απόλυση του προπονητή Ματίας Αλμέιδα μετά την ήττα από τη Βαλένθια το Σαββατοκύριακο. Η απόφαση πάρθηκε από τη διοίκηση».

Ο άλλοτε τεχνικός της ΑΕΚ και του Άρη, Μανόλο Χιμένεθ, αλλά κι ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ, ο οποίος πέρασε από τον πάγκο του Ολυμπιακού για κάποιους μήνες (Ιούνιος 2023 – Δεκέμβριος 2023) είναι δύο από τους βασικούς υποψήφιους.

Ο Μαρτίνεθ έχει… παρελθόν με την ομάδα της Ανδαλουσίας, καθώς ξεκινήσει από την τρίτη ομάδα του συλλόγου, συνέχισε στις ακαδημίες, ενώ υπήρξε και μέλος του τεχνικού τιμ το 2014. Τελευταία φορά που εργάστηκε ως πρώτος προπονητής ήταν το διάστημα Οκτώβριος 2024 – Ιούνιος 2025, όπου βρέθηκε στον πάγκο της Λα Πάλμας.



Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Οι Ιταλοί τελείωσαν τον Ταμπελίνι από την Παρί
21 λεπτά πριν Οι Ιταλοί τελείωσαν τον Ταμπελίνι από την Παρί
ΣΠΟΡ
Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
25 λεπτά πριν Νέα εποχή στο ελληνικό βόλεϊ: Η Novibet μεγάλος χορηγός ονοματοδοσίας της Volley League έως το 2028
NBA
Γκαρντέτ: «Το ΝΒΑ πλέον δεν είναι άθλημα, είναι σόου»
35 λεπτά πριν Γκαρντέτ: «Το ΝΒΑ πλέον δεν είναι άθλημα, είναι σόου»
OPINION
«Βάφτισμα» για τα παιδιά που θέλει να τον κάνουν πρωταθλητή
56 λεπτά πριν «Βάφτισμα» για τα παιδιά που θέλει να τον κάνουν πρωταθλητή
Όλες οι ειδήσεις
