Ισπανία: Αφεντικό της Μαδρίτης η Ρεάλ, νίκησε με ανατροπή την Ατλέτικο

Οnsports Team

Οι «ροχιμπλάνκος» προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με τον Λούκμαν, αλλά η «βασίλισσα» είχε τις απαντήσεις για την ανατροπή 2-1 και στη συνέχεια για επανάκτηση στο προβάδισμα όταν δέχθηκε την ισοφάριση 2-2 από τον Μολίνα. Δύο γκολ πέτυχε ο Βινίσιους και ένα ο Βαλβέρδε, με τη Ρεάλ να αντέχει με 10 παίκτες για περίπου 15 λεπτά, λόγω αποβολής του Βαλβέρδε στο 77΄.

Η Μπιλμπάο φρέναρε την Μπέτις, καθώς την κέρδισε στο «Σαν Μαμές» με 2-1, στο πλαίσιο της 29ης αγωνιστικής στη La Liga, και τις ψαλίδισε τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες. Οι Βάσκοι πήραν σαφές προβάδισμα στο Α' ημίχρονο με τα γκολ των Βιβιάν (25') και Σανθέτ (45'). Η ομάδα της Σεβίλης ανέβασε την απόδοση της στην επανάληψη, μείωσε το σκορ με τον Φορνάλς στο 75ο λεπτό και πίεσε στη συνέχεια για το γκολ της ισοφάρισης, αλλά δεν τα κατάφερε.

Στο μεταξύ, απίθανο ήταν το ματς στο «Μπαλαϊδος» και ένα απίθανο διπλό πανηγύρισε η Αλαβές επί της Θέλτα με 4-3. Η ομάδα του Βίγκο προηγήθηκε με 3-0 και πίστεψε πως η συνέχεια θα ήταν απλώς διαδικαστική. Δεν υπολόγισε όμως τη δυναμική αντίδραση των ψυχωμένων Βάσκων, οι οποίοι κατάφεραν να κάνουν τη μεγάλη ανατροπή και να πάρουν μια εκπληκτική νίκη, που τους βγάζει επιτέλους πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Αλαβές ήταν ο Τόνι Μαρτίνεθ που πέτυχε δύο γκολ και έδωσε μια ασίστ.

Νωρίτερα, η Ράγιο Βαγεκάνο τρόμαξε με την απόδοση της την Μπαρτσελόνα, και σίγουρα την ΑΕΚ, καθώς θα παίξει με την ισπανική ομάδα στα προημιτελικά του Conference League, καθώς πάλεψε μέχρι το τέλος για να πάρει το βαθμό της ισοπαλίας μέσα στο «Spotify Καμπ Νου». Τελικά η ομάδα του Χάνσι Φλικ πήρε τη νίκη με 1-0 χάρη στο γκολ του Ρόναλντ Αραούχο στο 24ο λεπτό και έφθασε έστω προσωρινά στο +7 από τη Ρεάλ, εν αναμονή του βραδινού ντέρμπι της Μαδρίτης κόντρα στην Ατλέτικο.

Οι «μπλαουγκράνα» προέρχονται από το εμφατικό 7-2 επί της Νιούκαστλ, που τους έδωσε το εισιτήριο για την οκτάδα του Champions League, και συνέχισαν, έστω δύσκολα, νικηφόρα τις υποχρεώσεις τους πριν τη διακοπή, μετά την οποία τους περιμένει ένα δεκαήμερο «φωτιά», με τρεις αγώνες εναντίον της Ατλέτικο (έναν στο πρωτάθλημα και δύο στην Ευρώπη) και επιπρόσθετα το τοπικό ντέρμπι με την Εσπανιόλ. Να σημειωθεί πως η Βαγεκάνο στα τελευταία λεπτά έχασε τρεις μεγάλες ευκαιρίες για να επιστρέψει στη Μαδρίτη με το βαθμό της ισοπαλίας.

Η ομάδα του Βαγέκας, αντίπαλος της ΑΕΚ στην Ευρώπη, με το πρώτο ματς να γίνεται στην Ισπανία τη Μεγάλη Πέμπτη (9/4-19:45) και η ρεβάνς στην «Allwyn Arena» μια εβδομάδα αργότερα (22:00), αγωνίστηκε με τους: Μπατάλια, Ράτιου, Λεζέν, Κις, Τσαβαρία, Ντίαζ (59' Ντε Φρούτος), Βάλεντιν (46' Πάτσα), Μαρτίν (46' Γκαρσία), Γκουμπάου (59' Λόπες), Πέρες (82' Καμέγιο), Παλαθόν.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 29ης αγωνιστικής της La Liga:

Βιγιαρεάλ-Σοσιεδάδ 3-1

(7' Μορένο, 15' Μικαουτάτζε, 23' Πέπε - 47' Σούτσιτς)

Ελτσε-Μαγιόρκα 2-1

(62' Μιρ, 71' Μορέντε-58' Τόρε)

Εσπανιόλ-Χετάφε 1-2

(68' Φερνάντεζ-45'+ Ντουάρτε, 45'+ Αραμπάρι)

Λεβάντε-Οβιέδο 4-2

(4', 25' Εσπί, 52' Λοσάδα, 90+3' Ρομέρο - 44' Σάιρα, 45+3' πεν. Βινιάς)

Οσασούνα-Τζιρόνα 1-0

(80' Μπούντιμιρ)

Σεβίλη-Βαλένθια 0-2

(38΄ Ντούρο, 45+5΄ Ραμαζάνι)

Μπαρτσελόνα-Ράγιο Βαγεκάνο 1-0

(24' Αραούχο)

Θέλτα-Αλαβές 3-4

(19', 37' Γιουτγκλά, 27' Αλβαρες-45'+, 74' Μαρτίνες, 50' Πέρες)

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Μπέτις 2-1

(25' Βιβιάν, 45' Σάνθετ-75' Φορνάλς)

Ρεάλ Μαδρίτης-Ατλέτικο Μαδρίτης

(52΄πεν.72΄ Βινίσιους, 55΄ Βαλβέρδε - 36΄ Λούκμαν, 66΄ Μολίνα)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 29 αγώνες)