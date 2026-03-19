Ολυμπιακός: Κλήθηκε στην εθνική ο Ελ Κααμπί
INTIME SPORTS
Γιώργος Κυριακόπουλος Γιώργος Κυριακόπουλος 19 Μαρτίου 2026, 15:15
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ / Μαρόκο / Ολυμπιακός

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να βρίσκεται σταθερά στις επιλογές της Εθνικής Μαρόκου για τις υποχρεώσεις της ομάδας.

Ο επιθετικός του Ολυμπιακού συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του νέου Ομοσπονδιακού τεχνικού, Μοχάμεντ Ουαχμπί, ενόψει των αναμετρήσεων με τον Ισημερινό στις 27 Μαρτίου στη Μαδρίτη και την Παραγουάη στις 31 του μηνός στη Λανς.

Στην αποστολή υπάρχουν και αρκετά νέα πρόσωπα, με παίκτες που καλούνται για πρώτη φορά, όπως οι αμυντικοί Ραντουάν Χαλχάλ και Ίσα Ντιόπ, καθώς και ο επιθετικός Γιασίρ Ζαμπίρι.

Συνοπτικά, οι κλήσεις για τα «Λιοντάρια του Άτλαντα»:

Τερματοφύλακες: Γιασίν Μπουνού, Ελ Μεχντί Αλ Χαράρ, Ελ Μεχντί Μπεναμπίντ

Αμυντικοί: Νουσάιρ Μαζράουι, Ανάς Σαλάχ-Εντίν, Σουφιάν Ελ Καρουανί, Ατσράφ Χακίμι, Ζακάρια Ελ Ουαχντί, Σάντι Ριάντ, Ρεντουάν Χαλχάλ, Αμπντελχαμίντ Αΐτ Μπουντλάλ, Ίσα Ντιόπ, Ισμαέλ Μπαούφ

Μέσοι: Ουσάμα Ταργκαλίν, Νιλ Ελ Αϊναουί, Μοχάμεντ Ραμπί Χριμάτ, Σαμίρ Ελ Μουραμπίτ, Ατζεντίν Ουναχί, Μπιλάλ Ελ Κανούς, Ισμαέλ Σαϊμπάρι

Επιθετικοί: Αμπντεσαμάντ Εζαλζουλί, Τσεμσντίν Ταλμπί, Αμίν Αντλί, Σουφιάν Ραχίμι, Αγιούμπ Ελ Κααμπί, Γιασίν Γκασίμ, Γιασίν Ζαμπίρι, Μπραχίμ Ντίας.



