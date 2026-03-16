Οι τιμές των εισιτηρίων για τους τελικούς Europa League και Conference League

Οnsports Τeam

Ανακοινώθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων για τους τελικούς των φετινών ευρωπαϊκών διοργανώσεων της UEFA.

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ συνεχίζουν την ευρωπαϊκή τους πορεία σε Europa League και Conference League, αντίστοιχα.

Όποιοι φίλαθλοι έχουν την έμπνευση και την ελπίδα πως μπορεί η ομάδα τους να βρεθεί μέχρι τον τελικό, μπορούν πλέον να κάνουν αίτηση για εισιτήρια.

Η UEFA ανακοίνωσε τις τιμές των εισιτηρίων για τους τελικούς των τριών ευρωπαϊκών διοργανώσεων.

Για αυτόν του Champions League ανδρών στη Puskas Arena της Βουδαπέστης (30/5) τα εισιτήρια θα ξεκινούν από 70 ευρώ με κλήρωση που θα καθορίσει την κατανομή για το ευρύ κοινό.

Οι οπαδοί θα μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν τον τελικό του Champions League γυναικών στο στάδιο Ullevaal του Όσλο στις 23 Μαΐου με τιμή μόλις 20 ευρώ, με εισιτήρια να πωλούνται από την Δευτέρα (16/3) για όλους τους τελικούς των διοργανώσεων συλλόγων της UEFA.

Η UEFA δήλωσε ότι η πλειονότητα των εισιτηρίων για τους τέσσερις τελικούς θα διατεθούν σε οπαδούς των συμμετεχουσών ομάδων και στο ευρύ κοινό, με περισσότερο από το 40% της χωρητικότητας για τον τελικό του Champions League να προορίζεται για οπαδούς στις δύο χαμηλότερες κατηγορίες τιμών.

Οι τιμές για τον τελικό του Europa League στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Μαΐου ξεκινούν από 40 ευρώ, ενώ ο τελικός του Conference League στη Λειψία στις 27 Μαΐου ξεκινά από 25 ευρώ.

Δείτε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες.