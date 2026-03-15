Μπαρτσελόνα: Σαρωτική νίκη του Λαπόρτα, παραμένει πρόεδρος των Καταλανών

Η πρώτη δημοσκόπηση του δημόσιου καταλανικού τηλεοπτικού καναλιού έθεσε τον Ζοάν Λαπόρτα ως νικητή των προεδρικών εκλογών της Μπαρτσελόνα.

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν από την «3cat» μετά το κλείσιμο της κάλπης αντανακλούσαν ένα σαφές πλεονέκτημα για τον νυν επικεφαλής των «Μπλαουγκράνα» έναντι του αντιπάλου του, Βίκτορ Φοντ.

Αυτές οι εκτιμήσεις βασίστηκαν σε δημοσκοπήσεις εξόδου που διεξήχθησαν καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας των εκλογών στις εγκαταστάσεις του συλλόγου.

Η συμμετοχή των μελών παρέμεινε υψηλή από το άνοιγμα των εκλογικών τμημάτων στο «Καμπ Νου». Η εκλογική διαδικασία προχώρησε ομαλά, με τους ψηφοφόρους να ψηφίζουν σταθερά καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτή η μαζική προσέλευση παρείχε μια σταθερή βάση για τις αρχικές εκτιμήσεις που παρουσίασαν τα μέσα ενημέρωσης στο τέλος της ημέρας.

Ο Ζοάν Λαπόρτα συγκέντρωσε περισσότερο από το διπλάσιο ποσοστό ψήφων που έλαβε ο Βίκτορ Φοντ στην δημοσκόπηση της 3cat. Συγκεκριμένα, συγκέντρωσε το 66,6% των ψήφων σε σύγκριση με το 30,9% του πλησιέστερου αντιπάλου του, δημιουργώντας μια στατιστική διαφορά άνω των τριάντα πέντε μονάδων.

Στην δημοσκόπηση του SER, ο Λαπόρτα λαμβάνει το 69,4% των ψήφων, ο Φοντ το 28,4%, με 2% λευκά ψηφοδέλτια και 0,13% άκυρες ψήφους. Να σημειωθεί πως η ημέρα των εκλογών ολοκληρώθηκε σε μια πολιτισμένη ατμόσφαιρα μεταξύ όλων των παρευρισκομένων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η πρόταση του Λαπόρτα έπεισε τα περισσότερα μέλη. Οι ομάδες εκστρατείας των διαφόρων υποψηφίων παρακολούθησαν στενά την πρόοδο αυτών των αποτελεσμάτων από τα αντίστοιχα κεντρικά γραφεία τους.

Μάλιστα και τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα δείχνουν σαρωτική νίκη του προέδρου της Μπαρτσελόνα.