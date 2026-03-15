Premier League: «Δώρο» Μαυροπάνου σε Άρσεναλ - Έγραψε ιστορία ο 16χρονος Ντάουμαν

Για ακόμη ένα παιχνίδι η Μάντσεστερ Σίτι απογοήτευσε με την εικόνα της, μένοντας στο 1-1 απέναντι στη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο για την 30ή αγωνιστική της Premier League και έχασε πολύτιμο έδαφος στη μάχη του τίτλου.

Η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα, ο οποίος παρακολούθησε την αναμέτρηση από την εξέδρα, άφησε δύο βαθμούς και πλέον βλέπει τη διαφορά από την Άρσεναλ να αυξάνεται στους εννέα πόντους, με τους «κανονιέρηδες» μάλιστα να έχουν και παιχνίδι περισσότερο.

Οι «πολίτες» κατάφεραν να πάρουν προβάδισμα στο 31ο λεπτό, όταν ο Μπερνάρντο Σίλβα με έξυπνο «κρέμασμα» νίκησε τον Χέρμανσεν και έκανε το 0-1. Η απάντηση της Γουέστ Χαμ, όμως, ήταν άμεση, καθώς τέσσερα λεπτά αργότερα ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος εκμεταλλεύτηκε την εκτέλεση κόρνερ του Μπόουεν, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αφού πρώτα αυτή βρήκε στο δοκάρι και πέρασε τη γραμμή για το 1-1.

Ο βαθμός της ισοπαλίας αποδείχθηκε σημαντικός για την ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο, η οποία κατάφερε να βγει προσωρινά από τη ζώνη του υποβιβασμού, με τη Νότιγχαμ Φόρεστ να βρίσκεται πλέον κάτω από τη γραμμή πριν από το παιχνίδι της με τη Φούλαμ στο «Σίτι Γκράουντ».

Νωρίτερα, η Άρσεναλ επικράτησε 2-0 της Έβερτον στο «Εμιρέιτς», σε ένα ματς που είχε ιστορική στιγμή. Ο νεαρός Μαξ Ντάουμαν, στο ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, διαμόρφωσε το αποτέλεσμα στο 96’ και έγινε ο νεαρότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League, βρίσκοντας δίχτυα σε ηλικία μόλις 16 ετών και 73 ημερών.

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα

Μπέρνλι-Μπόρνμουθ 0-0

Σάντερλαντ-Μπράιτον 0-1 (58΄ Μιντέχ)

Άρσεναλ-Έβερτον 2-0 (89΄ Γκιόκερες, 96΄ Ντάουμαν)

Τσέλσι-Νιούκαστλ 0-1 (18΄ Γκόρντον)

Γουέστ Χαμ-Μάντσεστερ Σίτι 1-1 (35΄ Μαυροπάνος - 31΄ Σίλβα)

Κρίσταλ Πάλας-Λιντς 15/3

Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 15/3

Νότιγχαμ Φόρεστ-Φούλαμ 15/3

Λίβερπουλ-Τότεναμ 15/3

Μπρέντφορντ-Γουλβς 16/3

Η βαθμολογία (σε 29 αγώνες)

Άρσεναλ 70 -31αγ.

Μάντσεστερ Σίτι 61 -30αγ.

Μάντσεστερ Γ. 51

Άστον Βίλα 51

Τσέλσι 48 -30αγ.

Λίβερπουλ 48

Μπρέντφορντ 44

Έβερτον 43 -30αγ.

Νιούκαστλ 42 -30αγ.

Μπόρνμουθ 41 -30αγ.

Φούλαμ 40

Μπράιτον 40 -30αγ.

Σάντερλαντ 40 -30αγ.

Κρίσταλ Πάλας 38

Λιντς 31

Τότεναμ 29

Γουέστ Χαμ 29 -30αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 28

Μπέρνλι 20 -30αγ.

Γουλβς 16 -30αγ.