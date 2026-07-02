Τέλος εποχής για το Εκουαδόρ: Αποσύρθηκε από την εθνική ο Ένερ Βαλένσια

Ο αποκλεισμός του Εκουαδόρ από το Μεξικό στη φάση των «32» του Μουντιάλ σηματοδότησε το τέλος μιας σπουδαίας διεθνούς καριέρας, καθώς ο Ένερ Βαλένσια ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα.

Ο 36χρονος αρχηγός δεν μπόρεσε να κρύψει τη συγκίνησή του μετά την ήττα με 2-0 στο «Αζτέκα», επιβεβαιώνοντας πως αυτή ήταν η τελευταία φορά που φόρεσε τη φανέλα του Ισημερινού. Όπως αποκάλυψε, είχε ήδη αποχαιρετήσει τους συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο, εκφράζοντας την επιθυμία του το «αντίο» να είχε συνοδευτεί από μια καλύτερη αγωνιστική κατάληξη.

Ο Βαλένσια ολοκληρώνει μια σπουδαία πορεία που διήρκεσε περισσότερα από δέκα χρόνια, καταγράφοντας 109 συμμετοχές και 49 γκολ με την εθνική ομάδα, επίδοση που τον διατηρεί στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ στην ιστορία του Ισημερινού.

Αν και δεν κατάφερε να σκοράρει στο Μουντιάλ του 2026, η συνεισφορά του στις προηγούμενες διοργανώσεις υπήρξε καθοριστική. Πέτυχε έξι γκολ σε τελικές φάσεις Παγκοσμίων Κυπέλλων, τρία στη Βραζιλία το 2014 και τρία στο Κατάρ το 2022, ενώ πρόσθεσε ακόμη 15 τέρματα στα προκριματικά της Νότιας Αμερικής, πέντε στο Copa América και 23 σε διεθνείς φιλικές αναμετρήσεις.

Το ντεμπούτο του με την εθνική πραγματοποιήθηκε το 2012, όταν ο τότε ομοσπονδιακός τεχνικός Ρεϊνάλδο Ρουέδα τον καθιέρωσε στην κορυφή της επίθεσης, παρά το γεγονός ότι μέχρι τότε αγωνιζόταν κυρίως ως εξτρέμ.

Το ιστορικό ρεκόρ των 49 τερμάτων μοιάζει δύσκολο να καταρριφθεί στο άμεσο μέλλον. Από τους εν ενεργεία διεθνείς, πιο κοντά βρίσκεται ο Γκονσάλο Πλάτα με μόλις εννέα γκολ, ενώ ακολουθεί ο Μίκαελ Εστράδα με οκτώ, γεγονός που αποτυπώνει το μέγεθος της προσφοράς του Ένερ Βαλένσια στην εθνική ομάδα του Εκουαδόρ.