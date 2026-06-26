Μουντιάλ 2026: Με το μυαλό στον Ντεσάμπ η Γαλλία - «Να τον κάνουμε περήφανο»

Σε ιδιαίτερο κλίμα συγκίνησης προετοιμάζεται η εθνική Γαλλίας για την αναμέτρηση της Παρασκευής (26/6) με τη Νορβηγία, καθώς ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ντιντιέ Ντεσάμπ απουσιάζει λόγω πένθους, με τον βοηθό του Γκι Στεφάν να αναλαμβάνει χρέη πρώτου προπονητή.

Ο 69χρονος τεχνικός τόνισε στη συνέντευξη Τύπου ότι σύσσωμο το επιτελείο και οι ποδοσφαιριστές έχουν στραμμένη τη σκέψη τους στον Ντεσάμπ και την οικογένειά του, υπογραμμίζοντας τη δύσκολη συνθήκη που καλείται να διαχειριστεί η ομάδα. «Έχουμε μια σκέψη, εγώ, όλο το σταφ και οι παίκτες, για τον Ντιντιέ και την οικογένειά του. Είναι πολύ επηρεασμένος από αυτό που του συμβαίνει. Θα προσπαθήσω να κάνω μια δύσκολη κατάσταση όσο το δυνατόν πιο φυσιολογική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Στεφάν αποκάλυψε ότι ο Ντεσάμπ τον ενημέρωσε προσωπικά για το δυσάρεστο γεγονός και του ζήτησε να καθοδηγήσει την ομάδα μέχρι την επιστροφή του, σημειώνοντας πως ο ίδιος αισθάνεται βαριά την ευθύνη. «Μου τηλεφώνησε νωρίς το πρωί. Πήγα στο δωμάτιό του και μου ανακοίνωσε τα δυσάρεστα νέα. Μου ζήτησε να οδηγήσω την ομάδα μέχρι να επιστρέψει», είπε, προσθέτοντας ότι στο παρελθόν είχε βρεθεί σε ανάλογη θέση μετά από οικογενειακή απώλεια του Γάλλου τεχνικού.

«Δεν είμαι στη θέση μου μπροστά σας. Η θέση μου είναι στο γήπεδο, στην προπόνηση, να περιμένω τους παίκτες», σημείωσε χαρακτηριστικά, κάνοντας λόγο για «σκληρή κατάσταση» ενόψει του τελευταίου αγώνα των ομίλων.

Από την πλευρά των ποδοσφαιριστών, ο Αουρελιέν Τσουαμενί ανέφερε ότι η ομάδα λειτουργεί με αίσθημα αποστολής, θέλοντας να σταθεί στο πλευρό του προπονητή της. «Είναι μια δύσκολη στιγμή για όλους. Στόχος μας είναι να τον κάνουμε περήφανο», δήλωσε, προσθέτοντας ότι η συνεργασία με τον Γκι Στεφάν παραμένει άριστη.

Η Γαλλία έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκριση στη φάση των «16» του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και χρειάζεται έναν βαθμό απέναντι στη Νορβηγία για να τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου.

Χωρίς Σαλιμπά η Γαλλία

Χωρίς τον Γουίλιαμ Σαλιμπά θα παραταχθεί η εθνική Γαλλίας στον τελευταίο αγώνα του ομίλου του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 απέναντι στη Νορβηγία, όπως επιβεβαίωσε ο υπηρεσιακός τεχνικός Γκι Στεφάν.

Ο 67χρονος προπονητής ανέφερε ότι ο κεντρικός αμυντικός της Άρσεναλ δεν θα είναι στη διάθεση της ομάδας λόγω ενοχλήσεων στη μέση, αφήνοντας να εννοηθεί πως τη θέση του θα πάρει ο Μαξένς Λακρουά, ο οποίος έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στα προηγούμενα παιχνίδια και αναμένεται να πλαισιώσει τον Νταγιό Ουπαμεκανό στο κέντρο της άμυνας.

Ο Σαλιμπά αντιμετωπίζει προβλήματα στη μέση εδώ και αρκετούς μήνες και ο ίδιος είχε παραδεχθεί πως δεν βρίσκεται στο 100% της φυσικής του κατάστασης, τονίζοντας ωστόσο ότι σε επίπεδο Μουντιάλ πολλοί ποδοσφαιριστές αγωνίζονται με ενοχλήσεις.