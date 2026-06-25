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Μουντιάλ 2026: Προσήχθη ο Ταρέμι στο αεροδρόμιο του Σιάτλ, αναστάτωση στην άφιξη του Ιράν στις ΗΠΑ

Προβλήματα κατά την είσοδο της αποστολής του Ιράν στις ΗΠΑ, με καθυστερήσεις για τον Μεχντί Ταρέμι και τον βοηθό προπονητή του Ιράν, ενόψει του αγώνα με την Αίγυπτο για το Μουντιάλ 2026.

Μουντιάλ 2026: Προσήχθη ο Ταρέμι στο αεροδρόμιο του Σιάτλ, αναστάτωση στην άφιξη του Ιράν στις ΗΠΑ
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Ο αρχηγός της εθνικής ομάδας του Ιράν, Μεχντί Ταρέμι, προσήχθη στο αεροδρόμιο του Σιάτλ κατά την άφιξη της αποστολής της χώρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters, Αμερικανοί αξιωματούχοι προκάλεσαν καθυστερήσεις τόσο στον επιθετικό του Ιράν όσο και στον βοηθό προπονητή Σαΐντ Αλχόεϊ, δημιουργώντας προβλήματα στην άφιξη της αποστολής στο Σιάτλ.

Το συγκεκριμένο περιστατικό σημειώθηκε λίγες ημέρες αφότου είχαν χαλαρώσει οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί για την αποστολή του Ιράν, έπειτα από παράπονα της ομοσπονδίας και της ομάδας, που ανέφεραν ότι οι αυστηροί κανόνες εισόδου επηρέαζαν την προετοιμασία τους.

Μάλιστα, σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες των αμερικανικών αρχών, η αποστολή της χώρας από τη Μέση Ανατολή, η οποία έχει εγκαταστήσει προπονητική βάση στην Τιχουάνα του Μεξικού, όφειλε να ταξιδεύει στις ΗΠΑ λίγες ώρες πριν από τους αγώνες και να αποχωρεί αμέσως μετά.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός του Ιράν, Αμίρ Γκαλενόεϊ, είχε χαρακτηρίσει τα μέτρα αυτά άδικα, υπογραμμίζοντας πως τα συνεχόμενα ταξίδια επιβαρύνουν σημαντικά τους ποδοσφαιριστές.

Παρόλα αυτά, οι αμερικανικές αρχές επέτρεψαν τελικά στην αποστολή να φτάσει στο Σιάτλ δύο ημέρες πριν από τον αγώνα με τους «Φαραώ», δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια.

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