Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Διαθέσιμος ο Νεϊμάρ για το Σκωτία - Βραζιλία

Η επιστροφή του Νεϊμάρ στην αγωνιστική δράση με την εθνική Βραζιλίας βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς όλα δείχνουν πως ο έμπειρος επιθετικός θα πραγματοποιήσει την πρώτη του συμμετοχή στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

Ο 34χρονος σούπερ σταρ της «Σελεσάο» δεν κατάφερε να αγωνιστεί στα προηγούμενα παιχνίδια απέναντι σε Μαρόκο και Αϊτή, καθώς συνέχισε να ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης μετά τα προβλήματα τραυματισμών που τον ταλαιπώρησαν το τελευταίο διάστημα.

Ωστόσο, ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Βραζιλίας, Κάρλο Αντσελότι, επιβεβαίωσε πως ο Νεϊμάρ βρίσκεται πλέον σε πλήρη αγωνιστική ετοιμότητα και υπολογίζεται κανονικά για την αναμέτρηση με τη Σκωτία, που είναι προγραμματισμένη για τις 25 Ιουνίου και αφορά την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

«Ο Νεϊμάρ προπονείται εξαιρετικά, είναι σε καλή κατάσταση και διαθέσιμος για να αγωνιστεί. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από την εικόνα του», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ιταλός προπονητής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία συμμετοχή του Βραζιλιάνου με το εθνόσημο καταγράφηκε στις 18 Οκτωβρίου 2023, στην αναμέτρηση απέναντι στην Ουρουγουάη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σε εκείνο το παιχνίδι, η Βραζιλία γνώρισε την ήττα με 2-0, ενώ ο Νεϊμάρ αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, δίνοντας τη θέση του στον Ριτσάρλισον.