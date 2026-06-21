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Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Οι επιλογές Δώνη και Ντε Λα Φουέντε για τις αρχικές ενδεκάδες

Ισπανία και Σαουδική Αραβία διασταυρώνουν τα ξίφη τους για την δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Μουντιάλ 2026. Δείτε τις επιλογές των Λουίς Ντε Λα Φουέντε και Γιώργου Δώνη για τις αρχικές ενδεκάδες.

Ισπανία - Σαουδική Αραβία: Οι επιλογές Δώνη και Ντε Λα Φουέντε για τις αρχικές ενδεκάδες
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Η Σαουδική Αραβία του Γιώργου Δώνη κοντράρεται με την Ισπανία στην δεύτερη αγωνιστική του 8ου ομίλου του Μουντιαλ 2026.

Αμφότερες οι ομάδες ψάχνουν την πρώτη τους νίκη στο τουρνουά, με τη «φούρια ρόχα» να... πατάει μπανανόφλουδα την πρώτη αγωνιστική κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι και να αρκείται στην «λευκή» ισοπαλία.

Από την άλλη οι Άραβες του Γιώργου Δώνη πάλεψαν γενναία κόντρα στην Ουρουγουάη, αποσπώντας τον βαθμό (1-1).

Λίγη ώρα πριν τη σέντρα έγιναν γνώστες οι αρχικές συνθέσεις με τις οποίες θα αγωνιστούν οι δύο ομάδες, με τον Λαμίν Γιαμάλ να ξεπερνάει πλήρως τον τραυματισμό του και να κάνει το ντεμπούτο του στη βασική ενδεκάδα.

Δείτε LIVE την αναμέτρηση

Οι ενδεκάδες:

Ισπανία: Σιμόν, Πόρο, Λαπόρτ, Κουμπαρσί, Κουκουρέγια, Μπαένα, Ρόδρι, Πέδρι, Όλμο, Γιαμάλ, Ογιαρθάμπαλ.

Σαουδική Αραβία: Αλοβάις, Λαγιάμι, Αλάμρι, Αλταμπάκτι, Αμπντουλχαμίντ, Αλχάρμπι, Ν. Αλντασάρι, Αλτζουβάιρ, Αλκαϊμπάρι, Αλμπρικάν, Σ. Αλντασάρι.

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