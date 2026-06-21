Μπέλιγχαμ: «Όταν ακούω τον εθνικό ύμνο, ο άνθρωπος που φέρνω στο μυαλό μου είναι ο παππούς μου»

Σε μια συγκινητική εξομολόγηση προχώρησε ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης και της Εθνικής Αγγλίας, Τζουντ Μπέλιγχαμ, εξηγώντας τους λόγους που συγκινείται όταν ακούει τον εθνικό ύμνο της χώρας του.

Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, στο μυαλό του υπάρχει πάντα η μορφή του αγαπημένου του παππού, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή λίγο πριν κάνει το ντεμπούτο του με την εθνική ομάδα, αλλά και οι τεράστιες θυσίες που έκανε η οικογένειά του για να καταφέρει εκείνος να φτάσει στην ελίτ του ποδοσφαίρου.

Ο Άγγλος μέσος έχει καταγράψει 49 συμμετοχές με το εθνόσημο με απολογισμό επτά γκολ, πραγματοποιώντας το ντεμπούτο του το 2020.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπέλιγχαμ:

«Πάντα σκέφτομαι τον παππού μου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή λίγο πριν κάνω το ντεμπούτο μου με την εθνική Αγγλίας. Ήταν ένας απίστευτα πατριώτης άνθρωπος, Άγγλος μέχρι το κόκαλο. Μπορούσε να σου πει κάθε λεπτομέρεια για κάθε πόλεμο, κάθε μάχη, καθώς και για κάθε βασιλιά ή βασίλισσα. Όταν ακούω τον εθνικό ύμνο, ο μόνος άνθρωπος που φέρνω στο μυαλό μου είναι ο παππούς μου».

«Πιστεύω ότι ο εθνικός ύμνος είναι η τελευταία ευκαιρία που σου δίνεται πριν από έναν αγώνα για να εκτιμήσεις πραγματικά τους ανθρώπους που σε βοήθησαν να φτάσεις σε αυτό το επίπεδο και να αναλογιστείς τι σημαίνει να είσαι Άγγλος».

«Σκέφτομαι επίσης την οικογένειά μου και τις τεράστιες θυσίες που έκαναν για να με βοηθήσουν να βρεθώ εδώ. Η μητέρα μου, ο πατέρας μου και ο αδελφός μου, ο Τζομπ, υπήρξαν όλοι τους απίστευτα σημαντικοί για μένα. Ο αδελφός μου, ειδικότερα, με στήριζε πάντα και συνεχίζει να βρίσκεται στο πλευρό μου σε κάθε μου βήμα».