· Αλγερία · Αργεντινή

Μουντιάλ 2026: Επίσημη καταγγελία της Αλγερίας στη FIFA για διαιτησία και… Λιονέλ Μέσι!

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αλγερίας κατέθεσε επίσημη διαμαρτυρία στη FIFA για διαιτητικές αποφάσεις στον αγώνα της πρεμιέρα του Μουντιάλ 2026 με αντίπαλο την Αργεντινή, έχοντας ως επίκεντρο το μαρκάρισμα του Λιονέλ Μέσι στον Αϊσά Μαντί.

Μουντιάλ 2026: Επίσημη καταγγελία της Αλγερίας στη FIFA για διαιτησία και… Λιονέλ Μέσι!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Επίσημη διαμαρτυρία προς τη FIFA κατέθεσε η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αλγερίας, εκφράζοντας έντονες αντιρρήσεις για τις διαιτητικές αποφάσεις στην ήττα με 3-0 από την Αργεντινή, στο πλαίσιο του πρώτου αγώνα των ομάδων στη διοργάνωση.

Σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης, οι βασικές ενστάσεις των Αλγερινών αφορούν μία φάση στο 30ό λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Λιονέλ Μέσι επιχείρησε μαρκάρισμα στον αρχηγό της Αλγερίας, Αϊσά Μαντί.

Όπως υποστηρίζουν, ο Αργεντινός σταρ βρήκε τον αντίπαλό του με τις τάπες στο δεξί πόδι, χτυπώντας τον στη γάμπα και στον αχίλλειο τένοντα. Η αλγερινή πλευρά θεωρεί ότι η συγκεκριμένη ενέργεια θα μπορούσε να είχε επιφέρει ακόμη και την αποβολή του Μέσι με απευθείας κόκκινη κάρτα.

Η ομοσπονδία της Αλγερίας ζητά από τη FIFA να εξετάσει τα περιστατικά που θεωρεί καθοριστικά για την εξέλιξη της αναμέτρησης, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά της για τη διαιτητική διαχείριση του αγώνα.

READ MORE

COMMENTS
LATEST NEWS
12:15 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Επίσημη καταγγελία της Αλγερίας στη FIFA για διαιτησία και… Λιονέλ Μέσι!

11:55 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: «Βασικός στόχος ο Μπόνγκα» - Όσα αναφέρουν στην Ιταλία

11:44 SUPER LEAGUE

ΑΕΚ: Οι Σέρβοι εμπλέκουν και πάλι την «Ένωση» με τον Σάβι Μπαμπίκα – Όσα αναφέρουν

11:28 SUPER LEAGUE

ΠΑΟΚ: Στη λίστα του «Δικεφάλου του Βορρά» ο Χατζηδιάκος για ενίσχυση στην άμυνα

11:04 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πολύ κοντά σε Πένια και Ντε Φράι – Όσα αναφέρουν σε Ισπανία κι Ιταλία

10:50 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Γερμανία και Σουηδία κυνηγούν την πρόκριση – Το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής ημέρας

10:15 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Όλα τα γκολ της 9ης αγωνιστικής ημέρας

09:57 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Έξαλλοι οι Τούρκοι έδειξαν το… μεσαίο δάχτυλο στον Μοντέλα μετά τον αποκλεισμό

09:19 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Προκρίθηκαν οι ΗΠΑ, αποκλείστηκαν Τουρκία κι Αϊτή – Το πανόραμα της διοργάνωσης

08:50 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο διαιτητής του Τουρκία – Παραγουάη έκανε όλο τον πλανήτη να παραμιλάει!

08:38 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Τα highlights του Τουρκία – Παραγουάη και το κοντράστ συναισθημάτων στο φινάλε

08:15 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Η μεταγραφική... τρέλα δείχνει τις προθέσεις του «τριφυλλιού»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας