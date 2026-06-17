Μουντιάλ 2026: Αυτός είναι ο λόγος που ο Λιονέλ Μέσι δάκρυσε μετά το πρώτο του γκολ

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε ολόκληρο τον πλανήτη ναυποκλιθεί στο μεγαλείο του στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026, καθώς με χατ τρικ απέναντι στην Αλγερία οδήγησε την ομάδα του σε νίκη με 3-0.

Παράλληλα, όμως, μεγάλη συζήτηση άνοιξε και από την εικόνα του να δακρύζει μετά το πρώτο γκολ που πέτυχε... Έπειτα από το σφύριγμα της λήξης, ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι παραδέχθηκε πως έχει περάσει δύσκολα το τελευταίο διάστημα, για λόγους που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο.

«Έκλαψα μετά το πρώτο γκολ, ναι... αλλά ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πέρασα μερικές δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, δίνοντάς μου πολλή δύναμη» τόνισε ο Μέσι.

Ο δημοσιογράφος Εντουάρντο Φέινμαν, προχώρησε σε μια αποκάλυψη σχετικά με το τι συμβαίνει με τον Αργεντινό, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για την υγεία του πατέρα του, η οποία έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα.

«Αυτό έχει να κάνει με τον πατέρα του. Ο πατέρας του δεν είναι σε καλή κατάσταση υγείας. Εδώ και αρκετό καιρό, για πολλούς μήνες, από πέρυσι ακόμη. Και αυτή την εβδομάδα υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που επιδείνωσαν ελαφρώς την υγεία του, και ο Μέσι περνάει αυτή την εσωτερική πάλη. Δηλαδή, όπως κάθε άνθρωπος».

Η «Sun» από την πλευρά της συμπληρώνει πως ο πατέρας του, Χόρχε Μέσι, υπέστη ένα ιατρικό επεισόδιο στο σπίτι του τον Ιανουάριο, το οποίο οδήγησε στη νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Παρότι υποβλήθηκε σε σειρά καρδιολογικών και νευρολογικών εξετάσεων, η οικογένεια επέλεξε να μην ανακοινώσει επίσημη διάγνωση.