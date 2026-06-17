Μουντιάλ 2026: Αυτός είναι ο λόγος που ο Λιονέλ Μέσι δάκρυσε μετά το πρώτο του γκολ

Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αποκάλυψε τον λόγο πίσω από το ξέσπασμα του Μέσι κόντρα στην Αλγερία.

Μουντιάλ 2026: Αυτός είναι ο λόγος που ο Λιονέλ Μέσι δάκρυσε μετά το πρώτο του γκολ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Λιονέλ Μέσι έκανε ολόκληρο τον πλανήτη ναυποκλιθεί στο μεγαλείο του στην πρεμιέρα της Αργεντινής στο Μουντιάλ 2026, καθώς με χατ τρικ απέναντι στην Αλγερία οδήγησε την ομάδα του σε νίκη με 3-0.

Παράλληλα, όμως, μεγάλη συζήτηση άνοιξε και από την εικόνα του να δακρύζει μετά το πρώτο γκολ που πέτυχε... Έπειτα από το σφύριγμα της λήξης, ο άσος της Ίντερ Μαϊάμι παραδέχθηκε πως έχει περάσει δύσκολα το τελευταίο διάστημα, για λόγους που δεν σχετίζονται με το ποδόσφαιρο.

«Έκλαψα μετά το πρώτο γκολ, ναι... αλλά ήταν κάτι εντελώς άσχετο με το ποδόσφαιρο. Πέρασα μερικές δύσκολες στιγμές, αλλά είμαι ευγνώμων σε όλη την αποστολή και τους συμπαίκτες μου γιατί ήταν πάντα δίπλα μου, δίνοντάς μου πολλή δύναμη» τόνισε ο Μέσι.

Ο δημοσιογράφος Εντουάρντο Φέινμαν, προχώρησε σε μια αποκάλυψη σχετικά με το τι συμβαίνει με τον Αργεντινό, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για την υγεία του πατέρα του, η οποία έχει επιδεινωθεί το τελευταίο διάστημα.

«Αυτό έχει να κάνει με τον πατέρα του. Ο πατέρας του δεν είναι σε καλή κατάσταση υγείας. Εδώ και αρκετό καιρό, για πολλούς μήνες, από πέρυσι ακόμη. Και αυτή την εβδομάδα υπήρξαν κάποιες καταστάσεις που επιδείνωσαν ελαφρώς την υγεία του, και ο Μέσι περνάει αυτή την εσωτερική πάλη. Δηλαδή, όπως κάθε άνθρωπος».

Η «Sun» από την πλευρά της συμπληρώνει πως ο πατέρας του, Χόρχε Μέσι, υπέστη ένα ιατρικό επεισόδιο στο σπίτι του τον Ιανουάριο, το οποίο οδήγησε στη νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Παρότι υποβλήθηκε σε σειρά καρδιολογικών και νευρολογικών εξετάσεων, η οικογένεια επέλεξε να μην ανακοινώσει επίσημη διάγνωση.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:07 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Έπιασε δουλειά ο Νίστρουπ στο Κορωπί - Εκτός προπόνησης οι πέντε «κομμένοι» (video)

22:45 MUNDIAL

Live: Αγγλία - Κροατία

22:13 ΣΠΟΡ

Παραμένει στον πάγκο του Ολυμπιακού ο Τριλίνι

22:02 MUNDIAL

Πορτογαλία - Κονγκό 1-1: Ιστορικό «στοπ» από τους Αφρικανούς στην παρέα του Ρονάλντο - Τα highlights

21:45 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Αυτός είναι ο λόγος που ο Λιονέλ Μέσι δάκρυσε μετά το πρώτο του γκολ

21:45 NBA

NBA: Ο Ντοκ Ρίβερς πιστεύει ότι ο Αντετοκούνμπο δεν θα ευνοηθεί αν γίνει ανταλλαγή στους Χιτ

21:32 MUNDIAL

Πορτογαλία - Κονγκό: Ακυρώθηκε το απίθανο γκολ με ανάποδο ψαλίδι του Κανσέλο (video)

21:16 MUNDIAL

Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου 2026: Χαμός με σενάρια κατασκοπείας στην προπόνηση της Νότιας Κορέας

20:59 ONSPORTS

Πορτογαλία - Κονγκό: «Buzzer-beater» του Βισά πριν το ημίχρονο (video)

20:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σοκ στη Γαλλία: Πέθανε ο προπονητής της Μπρεστ

20:44 SUPER LEAGUE

«Στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ ο Μακουμπού»

20:41 MUNDIAL

Συγκίνηση στο Μουντιάλ 2026: Τίμησαν τη μνήμη του Ντιόγκο Ζότα πριν το Πορτογαλία-Κονγκό (videos)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας