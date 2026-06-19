Μουντιάλ 2026: Οι Σκωτσέζοι το... τερμάτισαν κι «εξαφάνισαν» τις μπύρες στη Βοστώνη

Η παρουσία των φίλων της Εθνική Σκωτίας στη Βοστώνη για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 προκάλεσε ένα απρόσμενο πρόβλημα στην τοπική αγορά εστίασης, καθώς η κατανάλωση μπύρας εκτοξεύθηκε σε πρωτοφανή επίπεδα.

Μετά τη νίκη της Σκωτίας επί της Αϊτής με 1-0, περίπου 5.000 φίλαθλοι της γνωστής «Tartan Army» κατέκλυσαν τους δρόμους της πόλης, δημιουργώντας ατμόσφαιρα γιορτής που κράτησε για ημέρες.

Σύμφωνα με στοιχεία της «Boston Beer Company», η κατανάλωση σε αρκετά δημοφιλή σημεία διασκέδασης έφτασε έως και τέσσερις φορές πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα μιας περιόδου υψηλής ζήτησης. Σε ορισμένα μπαρ καταναλώθηκαν περισσότερα από 1.400 λίτρα μπύρας μέσα σε λίγες ημέρες, με τα αποθέματα να εξαντλούνται ταχύτατα.

Η αυξημένη ζήτηση ανάγκασε πολλές επιχειρήσεις να προχωρήσουν σε έκτακτες παραγγελίες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις περιορίστηκε προσωρινά η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων ετικετών μπύρας μέχρι να αναπληρωθούν τα αποθέματα.

Οι Σκωτσέζοι φίλαθλοι, φορώντας τα παραδοσιακά κιλτ και τραγουδώντας στους δρόμους της Βοστώνης, δημιούργησαν μία από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες του φετινού Μουντιάλ, μετατρέποντας την πόλη σε ένα τεράστιο υπαίθριο σημείο συνάντησης και γιορτής για το ποδόσφαιρο.